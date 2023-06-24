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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

في ثاني أيام عطلته بمصر.. جوارديولا وعائلته في معبد الأقصر (صور)

جوارديولا
جوارديولا

زار بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي وعائلته اليوم، معبد الأقصر في ثاني أيام عطلته بمصر.

وتواجد صباح اليوم جوارديولا وعائلته في جولة بمعبد الأقصر، ضمن رحلته في مركب “الذهبية” التي تمتد حتى أسوان.

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وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، أن جوارديولا يقوم بزيارة خاصة لمصر لمدة أسبوع برفقة أفراد أسرته لقضاء جزء من عطلته الصيفية، وقالت إنه زار عدد من المناطق السياحية والأثرية بالقاهرة والأقصر وأسوان. 

وأضافت الوزارة في بيان غبر فيسبوك، أن زيارة جوارديولا لمصر، التي وصلها الخميس، جاءت "بعد تحقيق الثلاثية التاريخية بالفوز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وقبل الاستعداد للموسم الجديد". 

وذكر الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى عمرو القاضي أن مثل هذه الزيارات الخاصة بالمشاهير "لها تأثير قوى ومؤثر فى الأسواق السياحية المستهدفة للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر ومنها السوق الإسبانى والذى شهد نموا كبيرا في الحركة السياحة الوافدة منه خلال النصف الأول من هذا العام". 

ونشرت الوزارة صورا لزيارة المدرب الإسباني لمنطقة الأهرامات والمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، وذلك برفقة أفراد أسرته.

 

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