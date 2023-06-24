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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 5 تعديات على أراض زراعية وأملاك دولة بأسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن حملات إزالة مخالفات البناء وكافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة مستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأوضح أنه تم تنفيذ إزالة لعدد 5 حالات تعد على أراضي زراعية ومخلفات بناء بمركز الفتح وحى شرق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
يأتي ذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وممتلكاتها.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن الأجهزة التنفيذية بمركز الفتح وحى شرق ،تمكنت من ازالة 5 حالات تعدى على اراضى زراعية وبمخالفات بناء حيث تم تنفيذ إزالة مخالفة لأعمدة الدور الاول علوى (خارج الحيز العمراني) بعزبة شنودة ببني مر وتم تنفيذ عدد 2 حالة ازالة.

وجرى تنفيذ إزالة بالطوب الابيض بميدان قرية الواسطى كما تم تنفيذ إزالة بالطوب الابيض بمنشية المعصرة بقرية الواسطى بمركز الفتح ، وذلك تحت اشراف ومشاركة عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومشاركة علي عطا احمد نائب رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمد عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى مر  وعبد الرحمن الفولى رئيس الوحدة المحلية لقرية الواسطى ومسؤول الإدارة الهندسية ومسؤول الزراعة ، كما تم تنفيذ ازالة مخالفتى بناء بمنطقة شارع تقسم الحقوقين بحى شرق أسيوط تحت اشراف ومشاركة عبد الطيف فضالة رئيس حى شرق ومسئولى الإزالات والإشغالات.
وأشار إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة ،لافتًا إلى أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية من خلال غرفة الأزمات المركزية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بجميع مراكز المحافظة المختلفة.

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إتخاذ الإجراءات القانونية أراضي املاك الدولة إزالة مخالفات البناء إزالة 5 حالات تعدي الأراضي الزراعية التعديات على الأراضي الزراعية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

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