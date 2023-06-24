برلمانى: زيارة جوارديولا لمصر فرصة رائعة للترويج للسياحة

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار ‏العامة بالحوار الوطني، إن زيارة المدرب الإسباني بيب جوارديولا وأسرته ‏المتحف القومي للحضارة المصرية مهمة جدًا.

وأضاف محسب، في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى ‏والفضائية المصرية، أنه لا يوجد شك في كون ‏كل كاميرات العالم ترصد تحركاته وتتابعه طوال اليوم، مشيدًا بدور هيئة تنمية ‏السياحة في استقبال جوارديولا بالمطار، حيث إنها أعدت له غداء أمام الأهرامات.‏

وتابع: ‏‏"استقبلنا جوارديولا بصورة تليق بحجمه، إذ إن هذا الرجل مؤثر للغاية في مناخ ‏الرياضة العالمية، ومن المؤكد أن العديد من الرياضيين حول العالم سيتبعونه، فمن ‏الضروري استغلال الحدث لما بعد".

أيمن محسب: جوارديولا سعيد جدًا بزيارة مصر

وأشار إلى أن هناك متابعة أمنية لجوارديولا ‏من أجل ضمان رحلة مستقرة دون معوقات، مؤكدًا سعادة جوارديولا وأسرته ‏بالزيارة للغاية وهذا ما تعكسه الفيديوهات الخاصة به على التيك توك وغيره من ‏مواقع التواصل الاجتماعي.‏

وتابع أنه يتم التركيز على السياحة الرياضية وأهمية استغلال الأحداث الرياضية ‏في الترويج للسياحة في مصر، مشيرًا إلى أن هناك فرصة رائعة لهيئة تنمية ‏السياحة لاستغلال هذا الحدث في الترويج للسياحة.