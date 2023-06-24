برلمانى: زيارة جوارديولا لمصر فرصة رائعة للترويج للسياحة
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني، إن زيارة المدرب الإسباني بيب جوارديولا وأسرته المتحف القومي للحضارة المصرية مهمة جدًا.
وأضاف محسب، في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه لا يوجد شك في كون كل كاميرات العالم ترصد تحركاته وتتابعه طوال اليوم، مشيدًا بدور هيئة تنمية السياحة في استقبال جوارديولا بالمطار، حيث إنها أعدت له غداء أمام الأهرامات.
وتابع: "استقبلنا جوارديولا بصورة تليق بحجمه، إذ إن هذا الرجل مؤثر للغاية في مناخ الرياضة العالمية، ومن المؤكد أن العديد من الرياضيين حول العالم سيتبعونه، فمن الضروري استغلال الحدث لما بعد".
أيمن محسب: جوارديولا سعيد جدًا بزيارة مصر
وأشار إلى أن هناك متابعة أمنية لجوارديولا من أجل ضمان رحلة مستقرة دون معوقات، مؤكدًا سعادة جوارديولا وأسرته بالزيارة للغاية وهذا ما تعكسه الفيديوهات الخاصة به على التيك توك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع أنه يتم التركيز على السياحة الرياضية وأهمية استغلال الأحداث الرياضية في الترويج للسياحة في مصر، مشيرًا إلى أن هناك فرصة رائعة لهيئة تنمية السياحة لاستغلال هذا الحدث في الترويج للسياحة.