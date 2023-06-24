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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لسيدة لاتهامها بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بسوهاج

حبس متهم
حبس متهم

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامها بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "أ. م " بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز طما، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهمة بالتعدى عليهه بالضرب وإحداث عاهة مستديمة له وكشفت التحريات حدوث مشاجرة بين الطرفين قامت خلالها المتهمة بالتعدى على المجنى عليه مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة يسبب خلافات بينهما وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات سوهاج ربة منزل مركز طما المجني عليه عاهة مستديمة اجهزة الامن المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ

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