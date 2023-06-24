ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عدد أسئلة امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2023 

طلاب
طلاب

يتساءل الطلاب وأولياء أمورهم عن عدد أسئلة امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2023، وذلك قبل امتحان المادة لطلاب الشعبة العلمية غدًا الأحد الموافق 25 يناير 2023 وفقا لجدول الامتحانات الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب قبل شهرين من انطلاق الامتحانات.

نائب محافظ البحيرة تعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بحد أدنى 238 درجة

تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الجيزة لجميع المدارس الثانوي

عدد أسئلة امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2023 

نشرت الإدارة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدد أسئلة امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2023 لطلاب الشعبة العلمية بمرحلة الثانوية العامة 2022-2023 حيث يتكون الامتحان من 46 سؤالا منهم سؤالين مقالين و 44 سؤالا موضوعيا تشمل كافة المنهج الدراسي المقرر وجميعها من بنك الأسئلة الذي تم نشره عبر موقع الوزارة لتدريب الطلاب على نوعية الأسئلة وطريقة الإجابة.

وأكدت الإدارة المركزية أن أسئلة مادة الكيمياء تتضمن 30% من أسئلة للطلاب تحت المتوسط و 40 % من الأسئلة للطلاب المتوسطين و 30% للطلاب المتفوقين حيث تكون نسبة 85 % من الأسئلة اختيار من متعدد و 15 % أسئلة مقالية.

txt

نقل معلمين داخل كنترول الثانوية العامة في الإسماعيلية للمستشفى

txt

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانى الكيمياء والجغرافيا غدًا

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

 أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات المواد المتبقية لطلاب الثانوية العامة 2023 بالشعبتين العلمية والأدبية وهي كما يلي :-

  • يوم الأحد 25 يونيو 2023 امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا.
  • يوم الأحد 2 يوليو 2023 امتحان مادة الفيزياء والتاريخ.
  • يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 امتحان مادة الاستاتيكا. 
  • يوم الخميس 6 يوليو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
  • يوم الأحد 9 يوليو 2023 امتحان مادة الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس والاجتماع.
  • يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 امتحان مادة الديناميكا.
  • يوم الخميس 13 يوليو 2023 امتحان مادة الأحياء و الجبر والهندسة الفراغية والفلسفة والمنطق.
txt

نقل معلمين داخل كنترول الثانوية العامة في الإسماعيلية للمستشفى

txt

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانى الكيمياء والجغرافيا غدًا

موعد اجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة 2023 و المشرفين على اللجان حيث تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 وحتى يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 وفقا للجدول المعلن لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية وذلك بخلاف إجازة العيد لموظفي الهيكل الإداري للدولة والتي أعلنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بواقع 7 أيام متواصلة.

اقرأ أيضا 

مصدر بالتعليم : وقف تصحيح امتحانات طلاب الثانوية العامة 2023 

عدد أسئلة امتحان الكيمياء أسئلة امتحان الكيمياء امتحان الكيمياء الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2023 وزارة التربية والتعليم

الأكثر قراءة

انقلاب مفاجئ.. ماذا حدث فى تمرد "فاجنر" على بوتين؟

بعد تمرده على بوتين.. من هو يفجينى بريجوجين قائد مجموعة فاجنر؟

مصدر بـ"التعليم": وقف تصحيح امتحانات الثانوية العامة خلال إجازة عيد الأضحى

"خرق صارخ للقانون الدولى".. الأزهر يدين تمزيق الكيان الصهيونى للمصحف الشريف

القبض على حارس عقار سرق مليون جنيه في القاهرة

حداد يقتل عاملًا بسبب مشاجرة في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية