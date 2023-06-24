يتساءل الطلاب وأولياء أمورهم عن عدد أسئلة امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2023، وذلك قبل امتحان المادة لطلاب الشعبة العلمية غدًا الأحد الموافق 25 يناير 2023 وفقا لجدول الامتحانات الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب قبل شهرين من انطلاق الامتحانات.

عدد أسئلة امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2023

نشرت الإدارة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدد أسئلة امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2023 لطلاب الشعبة العلمية بمرحلة الثانوية العامة 2022-2023 حيث يتكون الامتحان من 46 سؤالا منهم سؤالين مقالين و 44 سؤالا موضوعيا تشمل كافة المنهج الدراسي المقرر وجميعها من بنك الأسئلة الذي تم نشره عبر موقع الوزارة لتدريب الطلاب على نوعية الأسئلة وطريقة الإجابة.

وأكدت الإدارة المركزية أن أسئلة مادة الكيمياء تتضمن 30% من أسئلة للطلاب تحت المتوسط و 40 % من الأسئلة للطلاب المتوسطين و 30% للطلاب المتفوقين حيث تكون نسبة 85 % من الأسئلة اختيار من متعدد و 15 % أسئلة مقالية.

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات المواد المتبقية لطلاب الثانوية العامة 2023 بالشعبتين العلمية والأدبية وهي كما يلي :-

يوم الأحد 25 يونيو 2023 امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا.

يوم الأحد 2 يوليو 2023 امتحان مادة الفيزياء والتاريخ.

يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 امتحان مادة الاستاتيكا.

يوم الخميس 6 يوليو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الأحد 9 يوليو 2023 امتحان مادة الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس والاجتماع.

يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 امتحان مادة الديناميكا.

يوم الخميس 13 يوليو 2023 امتحان مادة الأحياء و الجبر والهندسة الفراغية والفلسفة والمنطق.

موعد اجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة 2023 و المشرفين على اللجان حيث تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 وحتى يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 وفقا للجدول المعلن لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية وذلك بخلاف إجازة العيد لموظفي الهيكل الإداري للدولة والتي أعلنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بواقع 7 أيام متواصلة.

اقرأ أيضا

مصدر بالتعليم : وقف تصحيح امتحانات طلاب الثانوية العامة 2023