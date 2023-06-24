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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نقل معلمين داخل كنترول الثانوية العامة في الإسماعيلية للمستشفى

حبس
حبس

أُصيب معلمين داخل كنترول الثانوية العامة في الإسماعيلية، بحالات إعياء إثر تعرض إحداهما لمغص كلوي، فيما أُصيبت الأخرى بعضة قطة وعلى الفور، نقلوا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتبيّن أن المصابين هما كل من: أحمد محمود أحمد، يبلغ من العمر 45 عامًا، من محافظة الشرقية مصاب بمغص كلوى، وإصابة فاتن السيد على 53 عامًا من محافظة بورسعيد مصابة جراء تعرضها لعضة قطة.

وكان المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم، معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد، بإصابة معلمين داخل كنترول الثانوية العامة في الإسماعيلية والمنعقد بمجمع الإسماعيلية التعليمي بحالة إعياء شديدة جراء إصابة أحدهما بمغص كلوى وإصابة معلمة أخرى بعضة قطة.

وعلى الفور، دفع مرفق الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارتيّ إسعاف، حيث تم نقلهما إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.  

وقالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، إن المصابين وصلا إلى المستشفى وأحدهما يعاني من حالة مغص كلوى، فيما أُصيبت المعلمة الثانية بعضة من قطة، حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.  

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