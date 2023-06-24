خالد الصاوى: الهوية المصرية أهم ما ينقص البيئة والمجتمع
قال الفنان خالد الصاوي إننا بحاجة إلى عمل ثوابت جديدة حول مسألة "من أنت أيها المصري؟"، متابعًا: "أنا معنديش أولاد ولكن كل الأجيال ديه بعتبرها ولادي الروحيين، وأحلم باصطحابهم إلى المتحف المصري وقراءة المكتوب على الآثار، مثلما نقرأ عربي وإنجليزي"، مؤكدًا أن الهوية لا تنقص البيئة المصرية الآن.
وأضاف الصاوي، خلال حواره على هامش انعقاد جلسات الحوار الوطني لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أنه يتم تقديم القدوة والمثل والنموذج المقدر داخل الأعمال الفنية المختلفة، متابعًا: "أمثلة على ذلك الدكتور يحيى الفخراني والفنانان محمود عبدالعزيز ونور الشريف في أواخر أعمالهم الفنية حرصًا على تقديم رسالة نافعة وهادفة مما يقدمونه".
كما أكد أن الفنان يكون لديه إحساس وشعور بالمسئولية لكي يقدم رسالة هادفة للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن هذا لا يحدث في وقت يكون الفنان قادرًا على تقديم الجنون كون العقل سيكون له وقت فيما بعد، موضحًا أن الدراما والمسرح لهما دور في التفاف المواطنين حول عمل فني من الممكن أن يكون ضخمًا وتاريخيًا ويُعرف بواقع المجتمع وفترة زمنية عاشها الشعب المصري، مؤكدًا أهمية الاهتمام بالعامل النفسي في الأعمال الفنية، لأنه لن يحدث بصمة كبيرة للعمل الفني قبل الدخول للذات الإنسانية، وهذا ما يخلد شيكسبير حتى الآن.