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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الصاوى: الهوية المصرية أهم ما ينقص البيئة والمجتمع

خالد الصاوي
خالد الصاوي

قال الفنان خالد الصاوي إننا بحاجة إلى عمل ثوابت جديدة حول مسألة "من أنت ‏أيها المصري؟"، متابعًا: "أنا معنديش أولاد ولكن كل الأجيال ديه بعتبرها ولادي ‏الروحيين، وأحلم باصطحابهم إلى المتحف المصري وقراءة المكتوب على الآثار، ‏مثلما نقرأ عربي وإنجليزي"، مؤكدًا أن الهوية لا تنقص البيئة المصرية الآن.‏

وأضاف الصاوي، خلال حواره على هامش انعقاد جلسات الحوار الوطني ‏لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أنه يتم تقديم القدوة والمثل والنموذج المقدر داخل الأعمال الفنية المختلفة، ‏متابعًا: "أمثلة على ذلك الدكتور يحيى الفخراني والفنانان محمود عبدالعزيز ‏ونور الشريف في أواخر أعمالهم الفنية حرصًا على تقديم رسالة نافعة ‏وهادفة مما يقدمونه".‏

كما أكد أن الفنان يكون لديه إحساس وشعور بالمسئولية لكي يقدم رسالة هادفة ‏للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن هذا لا يحدث في وقت يكون الفنان قادرًا على تقديم ‏الجنون كون العقل سيكون له وقت فيما بعد، موضحًا أن الدراما والمسرح لهما ‏دور في التفاف المواطنين حول عمل فني من الممكن أن يكون ضخمًا وتاريخيًا ‏ويُعرف بواقع المجتمع وفترة زمنية عاشها الشعب المصري، مؤكدًا أهمية الاهتمام ‏بالعامل النفسي في الأعمال الفنية، لأنه لن يحدث بصمة كبيرة للعمل الفني قبل ‏الدخول للذات الإنسانية، وهذا ما يخلد شيكسبير حتى الآن.‏

خالد الصاوي الفنان خالد الصاوي الحوار الوطنى برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

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