ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الإعلامى حسين عبدالغنى: كنت حريصًا على خضوع قناة الجزيرة للقوانين المصرية

الإعلامي حسين عبدالغنى
الإعلامي حسين عبدالغنى

كشف الكاتب الصحفي والإعلامي حسين عبدالغني عن أنه عمل في هيئة الإذاعة البريطانية مراسلا في الخليج ثم مراسلا في مكتب القاهرة حوالي 13 سنة، وبدأت فى هذا المكتب وكأنه قناة مستقلة، فقد كنت مصمما على أن مكتب الجزيرة في القاهرة يخضع لجميع القوانين السيادية المصرية.. و"مشينا زي ما الكتاب بيقول". 

وروى  الكاتب الصحفي والإعلامي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "60 دقيقة" على فضائية "إكسترا نيوز"، بداية التحاقه بالعمل في مكتب الجزيرة، قائلا: "أسسنا شركة، وكنت مديرا عاما لشركة الجزيرة فرع مصر وعملنا من مدينة الإنتاج الإعلامي، وعندما عملنا في منطقة وسط البلد حصلنا على تصاريح، ومنحنا الفرصة لكل التيارات من أجل الظهور والإدلاء برأيها".

وأضاف حسين عبدالغني أنه كان حريصا على أن قناة الجزيرة تخضع لجميع القوانين المصرية، وكان يسهم بنسبة 50% تقريبا من المحتوى الذي يقدم على الشاشة.

القوانين المصرية الإعلامي أحمد الطاهري الإذاعة البريطانية 60 دقيقة قناة الجزيرة

الأكثر قراءة

انقلاب مفاجئ.. ماذا حدث فى تمرد "فاجنر" على بوتين؟

تحرك برلمانى عاجل لمواجهة التعدى على المساحات الخضراء فى أكتوبر

مدبولى: توجيه رئاسى بوضع بدائل للتعامل مع تطوير المناطق التى أحدثت جدلًا

بعد تمردها على بوتين.. أبرز المعلومات عن فاجنر بقيادة يفجيني بريجوجين

القبض على حارس عقار سرق مليون جنيه في القاهرة

النيابة تطلب تقرير المرور حول حادث دهس سيدة أثناء عبورها الطريق بالتجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية