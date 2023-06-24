الإعلامى حسين عبدالغنى: كنت حريصًا على خضوع قناة الجزيرة للقوانين المصرية

كشف الكاتب الصحفي والإعلامي حسين عبدالغني عن أنه عمل في هيئة الإذاعة البريطانية مراسلا في الخليج ثم مراسلا في مكتب القاهرة حوالي 13 سنة، وبدأت فى هذا المكتب وكأنه قناة مستقلة، فقد كنت مصمما على أن مكتب الجزيرة في القاهرة يخضع لجميع القوانين السيادية المصرية.. و"مشينا زي ما الكتاب بيقول".

وروى الكاتب الصحفي والإعلامي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "60 دقيقة" على فضائية "إكسترا نيوز"، بداية التحاقه بالعمل في مكتب الجزيرة، قائلا: "أسسنا شركة، وكنت مديرا عاما لشركة الجزيرة فرع مصر وعملنا من مدينة الإنتاج الإعلامي، وعندما عملنا في منطقة وسط البلد حصلنا على تصاريح، ومنحنا الفرصة لكل التيارات من أجل الظهور والإدلاء برأيها".

وأضاف حسين عبدالغني أنه كان حريصا على أن قناة الجزيرة تخضع لجميع القوانين المصرية، وكان يسهم بنسبة 50% تقريبا من المحتوى الذي يقدم على الشاشة.