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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يفتتح نادي العاملين بالجامعة بعد تجديده

تطوير نادي العاملين
تطوير نادي العاملين بجامعة أسيوط

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، المرحلة الأولى من أعمال تجديد وتطوير نادي العاملين بجامعة أسيوط، في إطار تطوير منشآت  الجامعة، وتحديث بنيتها الأساسية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وشوكت صابر، أمين عام الجامعة والمشرف على النادي، ووائل محمود، أمين الجامعة المساعد، وعلاء أمين، رئيس مجلس إدارة النادي، ومجدي محمد، مدير النادي، ومنتصر المعبدي، رئيس نقابة العاملين، ولفيف من أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء نقابة العاملين، والعاملين بالنادي.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، بمستوى الخدمات المقدمة، ومرافق وقطاعات النادي بعد أعمال التطوير والتجديد، ورفع كفاءتها؛ لتقديم خدمات متميزة للعاملين بالجامعة، والرواد المترددين على النادي، وهو ما يأتي؛ انطلاقًا مما توليه إدارة الجامعة من اهتمام مشهود بالعاملين، ورعايتهم اجتماعيًا؛ لتحقيق الرضا الوظيفي، والذي ينعكس بدوره في تحسين أدائهم الوظيفي، مشيرًا إلى أن الخدمات التي تقدمها نقابة العاملين جزءًا من رسالة الجامعة؛ لرعاية العاملين بها.

وأوضح الدكتور المنشاوي، أن جامعة أسيوط  تعمل على تحسين أحوال المنتسبين إليها، وتقدم لهم سبل الدعم، والرعاية الصحية، والاجتماعية؛ بما يضمن حياة كريمة لهم، ولأسرهم، مؤكدًا الحرص على تنفيذ استراتيجية الجامعة القائمة على تعظيم الإفادة مما تملكه من وحدات خدمية، ومرافق تابعة لها، والتطوير الدائم لمستوى الخدمات، وتوظيفها بشكل سليم من وقت لآخر؛ وفق الاحتياجات التي يواجهها المجتمع الجامعي، مع العمل على إجراء عمليات الصيانة، والإحلال والتجديد اللازمة، ورفع كفاءة البنية التحتية، والإنشائية لكل قطاعاتها.

وأوضح شوكت صابر، أمين الجامعة والمشرف على النادي، أن جولة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، بدأت بافتتاح مرحلة التطوير لحديقة الأطفال؛ حيث تم تركيب عدد من الألعاب الجديدة بالحديقة، وتمهيد الأرضيات؛ لاستقبال أطفال الأعضاء، وكذلك  افتتاح الصالة الجديدة لتنس الطاولة، والبلياردو، والتي تم إنشاؤهما مؤخرًا، وكذلك افتتاح المنطقة المخصصة؛ لتصوير العرائس، والمناسبات الاجتماعية المتنوعة، والتي تتكامل مع قاعتي الأفراح بالنادي، أعقب ذلك افتتاح قاعة مجلس الإدارة بعد تطويرها.

وعقب افتتاح تجديدات نادي العاملين بالجامعة، تفقد الدكتور أحمد المنشاوي، قاعتي الأفراح، والمناسبات بالنادي، والتي تم الانتهاء من تطويرها بأحدث الإمكانيات والأدوات، وتكييفهما بالكامل؛ لاستقبال كل مناسبات الأعضاء، والعاملين بالجامعة، كما تفقد رئيس الجامعة، أعمال تطوير مسجد النادي، وحديقة العاملين المجهزة بأحدث شاشات عرض؛ لإذاعة مباريات كرة القدم؛ للأعضاء.

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أعضاء مجلس الإدارة التعليم والطلاب الدكتور أحمد المنشاوى الرعاية الصحية والاجتماعية أمين عام الجامعة جامعة أسيوط رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيس جامعة أسيوط

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