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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد تمرد فاجنر

"ماتفينكو": روسيا لا تتسامح مع الخونة

فالنتينا ماتفينكو
فالنتينا ماتفينكو

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفينكو، اليوم السبت، إنه ستتم معاقبة الخونة من قوات فاجنر، مشيرة إلى أن قوة روسيا تكمن في وحدة الشعب وعدم تسامحها مع الخونة.

وأعلن قائد قوات فاجنر، أمس، التمرد ضد قيادة الجيش الروسي، متهمًا إياهم بضرب قواته رافضًا الاستسلام لهم.

وأوضحت ماتفينكو، في تصريحات على "تليجرام"، أن قوة روسيا متعددة الأعراق والطوائف في وحدة أبنائه، مشيرة إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين كان صريحًا وواضحًا للغاية، في كلمته اليوم كي لا يكون لدى أحد أي شكوك أو أسئلة، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم".

وأعلن  فلاديمير بوتين، في خطاب اليوم، عن فرض حالة مكافحة الإرهاب في موسكو، وتوعد بأن الرد على التمرد المسلح سيكون قاسيًا.

وأضاف أن روسيا تحتاج وحدة جميع قواتها، معتبرًا أن ما قامت به قوات فاجنر طعنة في الظهر وعليهم تحمل العقاب، متهمًا قادة التمرد بدفع البلد للاستسلام والحرب الأهلية.

رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو فلاديمير بوتين الإرهاب

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