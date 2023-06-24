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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بقتل مواطن في مشاجرة بسبب خلافات بينهما بمدينة بدر

حبس
حبس

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عامل بتهمة قتل مواطن في مدينة بدر إثر مشاجرة بسبب خلافات بينهما.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالرقبة "توفي أثناء إسعافه" إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال وبسؤال والد المتوفي، قرر بحدوث مشاجرة بين نجله وأحد الأشخاص "لا يعلم بياناته" حال تواجده بدائرة القسم  قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءت أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف، بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة ، وتم ضبطها" بسبب خلافات مالية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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