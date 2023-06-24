ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"تميمة جيفارا تناقضات في الواقع الثقافي".. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب "تميمة جيفارا تناقضات في الواقع الثقافي" للكاتب محمد شمروح.

جاء الكتاب في 223 صفحة من القطع المتوسطة، يضم الكتاب مقدمة وفصل تمهيدي بعنوان «جيفار قصة صورة»، وثماني فصول أخرى، إلى جانب فصل ختامي، ويحمل الفصل الأول عنوان « لعبة الثورة والسياسية»، أما الثاني « تناقضات الأنا والنحن والهم»، والثالث «أربعة نماذج للانفصام الفكري»، والرابع «وكذلك في التنوير»، والخامس «النحيب العربي على الحائط الغربي»، والسادس «وأما عن الإعلام» والسابع «حتى في الأدب»، والثامي «الإرهاب بين التجاهل والغفلة»، وأخيرًا فصل تخيلي ختامي.

يناقش المؤلف في هذا الكتاب، كثيرًا من المواقف والآراء والممارسات التي يزخر بها الواقع الثقافي، ويبدو التناقض فيها ظاهرا فلا تستقيم نهايتها مع بدايتها، ولا نتائجها مع مقدماتها ولا تطبيقاتها مع مبادئها، ولم يكن ذلك ليحدث إلا تحت ظل تمائم تعطل عمل العقل وتغلق نوافذ الوعي ليستمر التناقض في مسيرته ما دامت التمائم معلقة على ذلك الجدار.

وجاء على غلاف الكتاب:

«الأمر لا يتعلق بجيفارا كشخص ولا حتى بأفكاره، إنما اخترت جيفارا كمجرد مدخل لإظهار بعض التناقضات التي يموج بها الواقع الثقافي العربي؛ فهناك من اتخذوا من صورته تميمة مع أنه كشخص وكفكرة يتناقض فعله ومذهبه مع معتقداتهم وأفكارهم وأساليب معيشتهم.

وعلى هذا المنوال نجد كثيرًا من التناقضات الصارخة بين الفكرة والفعل، وبين المعتقد والسلوك، ولم تُمارس هذه التناقضات إلا بعد أن حولوه إلى تميمة معلّقة على الجدار، وما أكثر التمائم على جدار الثقافة لتبرير تلك التناقضات».

محمد شمروخ، عمل في الصحافة بعد تخرجه في كلية الآداب، جامعة عين شمس، قسم الفلسفة، كتب مقالات وتقارير في صحف ومجلات ومواقع صحفية إلكترونية عدة، صدر له العديد من الروايات والمجموعات القصصية.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين كتاب تميمة جيفارا تناقضات في الواقع الثقافي محمد شمروح

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لمواجهة التعدى على المساحات الخضراء فى أكتوبر

مدبولى: نقل المقابر لتطوير "القاهرة" مثل نقل 22 معبدًا لبناء السد العالى

لمعَة كاذبة.. زيجات مُهددة بالانهيار بسبب الذهب "المغشوش" في مصر

بعد إعلان التمرد.. أبرز محطات الخلاف بين فاجنر والجيش الروسى

إدراج 13 جامعة مصرية فى تصنيف "ليدن" العالمى

قائد فاجنر يرد على بوتين ويرفض الاستسلام.. ويعلن إسقاط مقاتلة "سوخوى 35"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية