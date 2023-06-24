أكبر شركة هندية مصدرة للدراجات البخارية تبدي رغبتها في توسيع نشاطها بمصر

أبدت Bajaj Auto، أكبر الشركات الهندية المصدرة للدراجات البخارية، رغبتها في توسيع نشاطها بمصر، وإقامة مشروع صناعي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة شرق بورسعيد لقرب المنطقة الصناعية من الميناء ما يسمح بسهولة التصدير للأسواق الإفريقية والخارجية.

وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان اليوم السبت، جاء ذلك خلال لقاء وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين في مومباي، مع ممثلي الشركة الهندية المصدرة لأكثر من مليوني وحدة من الدراجات النارية، والمركبات ذات الثلاث عجلات إلى 79 دولة.

وأضاف البيان، قبيل انتهاء الجولة الترويجية لوفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مومباي، التقى الوفد أيضا، Rahul Nazareth مدير قسم الأعمال الدولية بشركة TVS Motor المصنعة أيضا للدراجات النارية في الهند، والتي تستهدف حالياً تصنيع المركبات الشخصية صديقة للبيئة.

وتتواجد منتجات الشركة في الأسواق الآسيوية وأكثر من 60 دولة حول العالم، من أبرزها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما التقى الوفد بممثل شركة أشوك ليلاند التابعة لمجموعة Hinduja Group وهي واحدة من كبرى الشركات المصنعة للمركبات التجارية في الهند، وثالث أكبر مصنع للحافلات في العالم، والعاشرة عالمياً في إنتاج شاحنات النقل الثقيل، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار حرص المنطقة الاقتصادية على استقطاب هذه الصناعات بشرق بورسعيد ضمن استراتيجية الدولة المصرية، والتوجه نحو تصنيع الوسائل صديقة للبيئة.

وارتكزت المناقشات على ما وصلت إليه الشركة أشوك ليلاند عقب زيارتها لمجمع شرق بورسعيد لصناعة السيارات، الشهر الماضي والوقوف على مستجدات الشركة بشأن دراسة المشروع المرتقب إقامته بعد دراسة احتياجات السوق الإفريقي والمحلي من هذه المركبات وضرورة تصنيعها محليا في مصر، والاستغلال الأمثل للاتفاقيات التجارية الدولية التي تتيح نفاذ الصادرات من هذا القطاع لدول الاتحاد الأوروبي والسوق الإقليمي.

كما التقى الوفد مع بوبي سلوان Bobby Salwan الرئيس الإقليمي - للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأمريكا الجنوبية لمجموعة ماهندرا جروب Mahindra Group المتخصصة في صناعات السيارات والجرارات الزراعية، حيث ألقى رئيس المنطقة الاقتصادية الضوء على التكلفة المنخفضة للطاقة والعمالة في المنطقة وكذا توافر البنية التحتية المؤهلة لاستقبال مختلف الصناعات.

على جانب آخر، أشار الرئيس الإقليمي للمجموعة إلى تواجدها بالسوق المصري في الصناعات الغذائية، وتعمل على التوسع بنشاطها، مضيفا تعمل الشركة حالياً على دراسات السوق رغبة في التوسع بنشاطها من خلال المنطقة.

في هذا السياق، تحدث رئيس المنطقة عن مقومات المناطق الصناعية المخصصة لاستقبال الصناعات الغذائية خاصة القنطرة غرب.

واختتمت اللقاءات بشركة HP Adhesives Limited المتخصصة في صناعات المواد البلاستيكية التي تدخل في إنتاج المواد اللاصقة ومانعة التسرب.

وتطرق النقاش إلى دراسة السوق بشأن الشركات التي تنتج هذه الكيماويات اللاصقة لمواد البناء في السوق على أن يعقبها مفاوضات بشأن إقامة مشروع مرحلة أولى بمساحة 10 آلاف متر مربع.