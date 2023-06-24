وكيل صحة الغربية لـ«الدستور»: رفع الطوارئ وسحب عينات من الأغذية استعدادا لعيد الأضحى

قال الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن المستشفيات رفعت الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في تصريح لـ"الدستور"، أنه سيتم سحب عينات من المطاعم للتأكد من سلامتها، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، مشيرا ان مفتشى الأغذية يقومون بسحب عينات دوريه، من كافة المطاعم، وإرسال العينات إلى المعامل لتحليلها، والتأكد من سلامتها من عدمه.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه شدد على توفير كميات كبيرة من الدم، تشمل كافة الفصائل، مع توفير الامصال، مشيرا على تكثيف النوبتجيات بمرفق الإسعاف وكافة المستشفيات والمراكز الصحية وأخذ عينات من مياه الشرب وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وأكد الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أنه جار حاليا الاستعداد لتجهيز وإعداد 372 ساحة رئيسية وفرعية لأداء صلاة عيد الأضحى بمدن ومراكز المحافظة.

وأضاف أن هذه الساحات تتضمن 2 ساحة رئيسية الأولي بمنطقة إستاد طنطا بمدينة طنطا والثانية بساحة مساكن كفر حجازي بمركز المحلة الكبرى وكل واحدة منهم تستوعب نحو 10 ألاف مصلي.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أن ذلك بالإضافة إلى 370 ساحة فرعية بمراكز الشباب بباقي مراكز ومدن المحافظة، ويتم حاليا عمل الاستعدادات لفرشيهم وتجهيزهم وتوفير مكبرات الصوت والخطباء الأساسيين والاحتياطيين بواقع إمامين لكل ساحة من ساحات الصلاة علي أن يكون أحدهم احتياطيا، وأن هذا إلى جانب المساجد الكبري فقط بالمراكز والمدن.