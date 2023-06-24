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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد عمل مترو الأنفاق أيام عيد الأضحى 2023 

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

يقدم الدستور للقراء مواعيد عمل مترو الأنفاق أيام عيد الأضحى 2023 والتي تهم قطاع عريض من المواطنين حيث يعد مترو الأنفاق وسيلة مواصلات جماعي للتنقل السريع والسهل في محافظات القاهرة الكبري (القاهرة، الجيزة، القليوبية) ويستخدمها أكثر من 4 ملايين مواطن يوميا.

مواعيد عمل مترو الأنفاق أيام عيد الأضحى 2023 

أعلنت الشركة المصرية للإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن مواعيد عمل مترو الأنفاق أيام عيد الأضحى 2023 حيث أوضح أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للأنفاق أن مواعيد تشغيل المترو ستكون كما هي دون تغير حيث تبدأ ساعات العمل من الساعة 5:15 صباحا وحتى الساعة 12:30 صباحا بالخطوط الثلاثة وهى كما يلي :-

ينطلق أول قطار من جميع المحطات في تمام الساعة 5:15 صباحا.

ينطلق أخر قطار بالخط الأول من محطتى ( حلوان - المرج) في تمام الساعة 12:15 صباحا.

ينطلق أخر قطار بالخط الثاني من محطتى ( شبرا الخيمة - المنيب) في تمام الساعة 12:15 صباحا.

ينطلق أخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 12:07 صباحا.

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مع بدء التوقيت الصيفي.. مواعيد مترو الأنفاق 2023

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مترو الأنفاق يعلن عودة العمل بمواعيده الطبيعية غدا

أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2023 

حددت الشركة المصرية للإدارة وتشغيل مترو الأنفاق التابعة لوزارة النقل أسعار تذاكر ركوب المرفق والتي زادت قيمتها في أغسطس 2020 حيث أصبحت قيمة التذكرة للجمهور العادي كما يلي :-

  • من 1- 9 محطات قيمتها 5 جنيهات.
  • من 10 - 16 محطة قيمتها 7 جنيهات.
  • من 17 محطة فأكثر قيمتها 10 جنيهات.

ووفقا لجدول التشغيل اليومي لمرفق مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة فإن إجمالي عدد الرحلات اليومية تقدر بـ 1375 رحلة يومية منها نحو 510 رحلة بين محطات الخط الأول ( حلوان - المرج الجديدة) و 602 رحلة بين محطات الخط الثاني ( شبرا الخيمة - المنيب) و 263 رحلة بين محطات الخط الثالث ( عدلي منصور - الكيت كات).

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مع بدء التوقيت الصيفي.. مواعيد مترو الأنفاق 2023

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مترو الأنفاق يعلن عودة العمل بمواعيده الطبيعية غدا

المحطات التبادلية في مترو الأنفاق 

يضم مرفق مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة عدة محطات تبادلية هي :-

محطة الشهداء و محطة السادات تبادلية (الخط الأول مع الخط الثاني).

محطة جمال عبد الناصر تبادلية ( الخط الأول مع الخط الثالث).

محطة العتبة تبادلية ( الخط الثاني مع الخط الثالث).

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