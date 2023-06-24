ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد تشييع جنازة المخرج جميل المغازى

المخرج جميل المغازي
المخرج جميل المغازي

أعلن المخرج جميل جميل المغازي عن تشييع جنازة والده المخرج والمنتج الكبير جميل مغازي، غدًا الأحد؛ وذلك انتظارًا لقدوم شقيقه الأكبر من الخارج، لوداع والده.

وكان قد رحل عن عالمنا المخرج الكبير جميل المغازي، اليوم السبت، عن عمر يناهز الـ84 عامًا، بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر بعد صراع مع المرض ومعاناته من مشاكل صحية في الرئة.

وأعلن نجله المخرج جميل جميل المغازي عن وفاة والده، عبر حسابه على "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله أبويا جميل معازي في ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفر لك ويسعدك في الجنة زي ما كنت بتسعدنا دائمًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

المخرج الراحل جميل المغازي من أهم مخرجي ومنتجي التليفزيون، حيث قام جميل المغازي بإنتاج العديد من البرامج التليفزيونية، حيث يمتلك ما يقرب من 500 ساعة تليفزيونية تضم لقاءات نادرة مع عمالقة الفن والمجتمع، كما شارك بإخراج عدد من المسلسلات، منها مسلسل حكاية العمالقة عام 1984، ومسلسل لعبة التفكير عام 1978، هذا إلى جانب مشاركته بالتمثيل في مسلسل أبوزيد والناعسة.

كما كان يشارك مع الإعلامي مفيد فوزي العديد من السهرات التليفزيونية لكبار النجوم منهم عبدالحليم حافظ وكوكب الشرق أم كلثوم والكاتب إحسان عبدالقدوس ويوسف إدريس، كما تعاون مع العديد من المذيعين منهم حمدي الكُنيسي وإقبال بركة وفاروق شوشة وسكينة فؤاد.

البرامج التليفزيونية السادس من أكتوبر المخرج جميل المغازي المخرج جميل جميل المغازي جنازة المخرج جميل المغازي

الأكثر قراءة

بوتين: ما حدث من قوات فاجنر "طعنة فى الظهر"

رئيس الوزراء من داخل عمارات سور مجرى العيون: الصورة أبلغ من أى حديث

رئيس الوزراء: مقابر "الخالدين" ستكون على أعلى مستوى وتليق بالزعماء التاريخيين

بوتين: نواجه خيانة للوطن والرد على تمرد "فاجنر" سيكون قاسيًا

قائد "فاجنر" يرد على بوتين: اتخذت الطريق الخطأ.. قريبًا سيكون لنا رئيس جديد

لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار أجزاء من عقار الجمرك بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

بسنت حسن

الخيط الرفيع بين القاتل و الشهيد

خالد حريب

أشرف أمين. . النجار الذي أبدع

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية