موعد تشييع جنازة المخرج جميل المغازى

أعلن المخرج جميل جميل المغازي عن تشييع جنازة والده المخرج والمنتج الكبير جميل مغازي، غدًا الأحد؛ وذلك انتظارًا لقدوم شقيقه الأكبر من الخارج، لوداع والده.

وكان قد رحل عن عالمنا المخرج الكبير جميل المغازي، اليوم السبت، عن عمر يناهز الـ84 عامًا، بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر بعد صراع مع المرض ومعاناته من مشاكل صحية في الرئة.

وأعلن نجله المخرج جميل جميل المغازي عن وفاة والده، عبر حسابه على "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله أبويا جميل معازي في ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفر لك ويسعدك في الجنة زي ما كنت بتسعدنا دائمًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

المخرج الراحل جميل المغازي من أهم مخرجي ومنتجي التليفزيون، حيث قام جميل المغازي بإنتاج العديد من البرامج التليفزيونية، حيث يمتلك ما يقرب من 500 ساعة تليفزيونية تضم لقاءات نادرة مع عمالقة الفن والمجتمع، كما شارك بإخراج عدد من المسلسلات، منها مسلسل حكاية العمالقة عام 1984، ومسلسل لعبة التفكير عام 1978، هذا إلى جانب مشاركته بالتمثيل في مسلسل أبوزيد والناعسة.

كما كان يشارك مع الإعلامي مفيد فوزي العديد من السهرات التليفزيونية لكبار النجوم منهم عبدالحليم حافظ وكوكب الشرق أم كلثوم والكاتب إحسان عبدالقدوس ويوسف إدريس، كما تعاون مع العديد من المذيعين منهم حمدي الكُنيسي وإقبال بركة وفاروق شوشة وسكينة فؤاد.