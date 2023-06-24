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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قائد "فاجنر" يرد على بوتين: اتخذت الطريق الخطأ.. قريبًا سيكون لنا رئيس جديد

يفغيني بريغوجين
يفغيني بريغوجين

قال قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين: إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ الخيار الخطأ وقريبًا سيكون لنا رئيس جديد". 

ورد قائد فاجنر، على تصريحات الرئيس الروسي بوتين- نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، قائلًا: "الرئيس الروسي تجنب بخطابه ذكر المتمردين والخونة من قواته"، لافتًا إلى أن وزير الدفاع الروسي حوّل قواته إلى جهاز علاقات عامة لرغباته.

تصريحات الرئيس الروسي 

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال: نخوض قتالًا صعبًا ولا بد من تضافر الجهود لتجاوز الأزمة.

وأضاف، خلال كلمة متلفزة له: "تم جر قوات فاجنر لمغامرة إجرامية عبر التمرد المسلح، وما نواجهه اليوم هو خيانة للوطن"، متابعًا: "نحن بحاجة لتوحيد قواتنا لمواجهة التمرد، وسنرد بشكل قاس وصارم على التمرد".

فاجنر قائد فاجنر بوتين روسيا الرئيس الروسي

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