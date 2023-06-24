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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الرقابة الصحية" تعتمد مستشفيات و3 وحدات طب أسرة بالمحافظات

الدكتور أحمد طه
الدكتور أحمد طه

أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR اليوم، عن أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية، التي عقدت يوم الإثنين 19 يونيو، وتضمنت اعتماد مستشفى حورس التخصصي بالأقصر، ووحدة طب أسرة السعيدية بالإسماعيلية، ومركز ايفين لعلاج الأوردة بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف طه، أن موافقة اللجنة على تسجيل واعتماد المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير المراجعين الخاصة بتقييم المنشآت وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الإسكوا).

وشملت قرارات اللجنة كذلك تسجيل مستشفى الطوارئ والحوادث بمجمع الجلاء العسكري بمحافظة القاهرة، وكذلك منح شهادات التسجيل لكل من: وحدة طب أسرة شندورة، ووحدة طب أسرة السلام 1 بمحافظة السويس.

جدير بالذكر أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تتيح من خلال موقعها الالكتروني www.gahar.gov.eg  أدلة معايير GAHAR لمختلف أنواع المنشآت الصحية باللغتين العربية والانجليزية، وفيديوهات تعريفية، إلى جانب خدمات الدعم الفني للمنشآت الصحية الراغبة في الحصول على شهادة التسجيل أو الاعتماد سواء من خلال الزيارات الميدانية او الدعم عن بعد، فضلا عن أدوات التقييم الذاتي لتقييم المنشآت الصحية لمتطلبات التسجيل أو لمعايير الاعتماد والتي يتيحها الموقع مجانا.

الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المنشآت الصحية مستشفى تخصصي الأقصر مستشفى الطوارئ الإسماعيلية

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