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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة وإيقاف 12 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزين بالمنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وذلك ضمن تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات وتنفيذًَا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والتي شدد خلالها على ضرورة المتابعة المستمرة ورصد حالات التعدي وإزالتها بالمهد وتطبيق القانون على الجميع لوقف ظاهرة البناء العشوائي.

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أنه في إطار الجهود المبذولة في إزالة التعديات ضمن الموجة الـ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف تمكنت الوحدة المحلية لمركز بني مزار رصد وإزالة 10 حالات تعدٍ.

وتمكن أيمن يوسف، رئيس حي شرق، وأحمد بهلول، مدير إدارة الإشغالات والإزالات من إزالة حالتيّ تعدٍ بالبناء المخالف في المهد لقطعتين أرض مساحتهم ١٠٠ متر و٧٠ مترًا بشارع جنوب مدرسة الثانوية العامه للبنين على الطراد، إلى جانب ردم حالتيّ في المهد لقطعتيّ أرض مساحتهم ٨٠ مترًا و٦٠ مترًا بشارع خلف سور مصنع الطوب جنوب قلابيظو.

وأزال عيد السيد محمد، رئيس الوحدة المحلية بشلقام ٥ حالات تعدٍ بالبناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بدائرة الوحدة، كما تصدى مينا بوسف رئيس الوحدة المحلية بصندفا لحالة تعدى على ارض زراعية في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن حي جنوب المدينة تمكن من إيقاف وإزالة حالتيّ تعدٍ بالبناء بدون ترخيص وإزالة شدة خشبية لصب سقف مخالف بشارع شعراوي وتم تنفيذ الإزالة وعمل اللازم قانونًا وإحالة المخالف للنيابة العامة، تحت إشراف محمود أبو كريشة، نائب رئيس مدينة المنيا، وأيمن حسانين، رئيس الحي وشريف أحمد، سكرتير الحي ومهندس التنظيم والمتغيرات.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزين بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزين بالمنيا
المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء مركزي بني مزار والمنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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