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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مكثفة على مخابز البحيرة قبيل عيد الأضحى المبارك

الحملة
الحملة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ضرورة إحكام الرقابة على كل المخابز البلدية بنطاق المحافظة للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمحتكري الدعم وكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين، وخاصة قبيل عيد الأضحى المبارك وخلال أيام العيد.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة مجدي الخضر، وتعليمات سمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية بحملات تفتيشية مكثفة بنطاق مركزيّ شبراخيت والرحمانية، وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأسفرت تلك الحملة عن تحرير 14 محضرًا متنوعًا عبارة عن ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 26 جرام للرغيف الواحد، وجارِ تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين.

كما تمكنت الحملة من ضبط 4 مخابز تصرفوا في كمية من الدقيق قدرها 71 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط 3 مخابز أنتجوا خبزًا ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد، وضبط مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة.

كما حررت الحملة 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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