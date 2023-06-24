تفعيل إجراءات مكافحة الإرهاب في موسكو لمواجهة تمرد "فاجنر"

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا، السبت، تفعيل إجراءات مكافحة الإرهاب في موسكو ومقاطعتها، على خلفية دعوة مؤسس مجموعة "فاجنر" للعصيان المسلح.

وأوضحت اللجنة في بيان، أن هذا القرار جاء منعا لوقوع أي أعمال إرهابية.

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إلغاء كافة الفعاليات العامة في موسكو، في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب المعلنة.

وكشفت وسائل إعلام روسية، في وقت سابق، عن مداهمة الأمن الروسي مقر مجموعة "فاجنر" في مدينة بطرسبورج، على خلفية دعوة مؤسس المجموعة يفجيني بريجوجين للعصيان المسلح وتم تطويق المباني المرتبطة ببريجوجين قرب جسر بلاجوفيشينسكي.

وأطلقها مؤسس مجموعة "فاجنر" دعوة للعصيان المسلح، بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي.