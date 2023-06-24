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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت

العملات الرقمية
العملات الرقمية

صعود جماعي لأسعار العملات الرقمية، اليوم السبت 24 يونيو 2023، وسجل سعر عملة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 2.47%، ليصل إلى 30743.2 دولار، كما ارتفع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.71% دولار مسجلا 1.894.29 دولار، وارتفع سعر عملة "كاردانو" بنسبة 0.89%، ليسجل 0.2955 دولار.

وارتفع سعر عملة "سولانا" بنسبة 04. 3% ليسجل 282. 16 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" ارتفاعا بنحو 2.78%، ليصل إلى مستويات 0.068218 دولار، وارتفعت عملة "شيبا" بنسبة 1.14% إلى مستويات 0.0801 دولار، وارتفعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 4.22% إلى مستويات قرب 13.33 دولار.

كما ارتفع سعر عملة "تيرا" بنسبة 79. 1% إلى مستويات 0.00929 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 94. 1% إلى مستويات 0663 .1 دولار.

العملات الرقمية
العملات الرقمية
بيتكوين كاردانو إيثريوم بنك الاحتياطي الفيدرالي دوج كوين

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