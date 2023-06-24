أسعار العملات الرقمية اليوم السبت

صعود جماعي لأسعار العملات الرقمية، اليوم السبت 24 يونيو 2023، وسجل سعر عملة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 2.47%، ليصل إلى 30743.2 دولار، كما ارتفع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.71% دولار مسجلا 1.894.29 دولار، وارتفع سعر عملة "كاردانو" بنسبة 0.89%، ليسجل 0.2955 دولار.

وارتفع سعر عملة "سولانا" بنسبة 04. 3% ليسجل 282. 16 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" ارتفاعا بنحو 2.78%، ليصل إلى مستويات 0.068218 دولار، وارتفعت عملة "شيبا" بنسبة 1.14% إلى مستويات 0.0801 دولار، وارتفعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 4.22% إلى مستويات قرب 13.33 دولار.

كما ارتفع سعر عملة "تيرا" بنسبة 79. 1% إلى مستويات 0.00929 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 94. 1% إلى مستويات 0663 .1 دولار.