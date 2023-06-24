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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. مقرر مساعد لجنة التماسك المجتمعي تكشف أهم توصيات جلسة "العنف الأسري"

ريهام الشبراوي
ريهام الشبراوي

قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، إن الجلسة التي جرت مساء الخميس الماضي، بشأن قضية العنف الأسري، هى إحدى أكثر الجلسات التي تم خلالها بذل مجهود جماعي يستهدف التوصل الى مجموعة من التوصيات وثيقه الصلة بموضوع يؤرق الأسرة وهو العنف بمختلف أشكاله.

وأضاف "الشبراوي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": أشعر بالرضا التام عن مقدار ما نبذله من مساعي سواء بهدف تحديد اجنده وأولويات اللجنة أو خلال المراحل اللاحقه المتعلقة بالتباحث والنقاش حول تلك القضايا تماما كما جرى في أحدث جلساتنا، والتي تم خلالها الاستماع المطول الى مجموعه من أكثر الآراء التي تستهدف الحفاظ على التماسك الاسري والمجتمعي.

وبخصوص أبرز الخطوط العامه التي جرى توافق عليها، لفتت "الشبراوي"، إلى أنها تعتبرها مجموعة من التوصيات المهمة والعصرية والواقعية، والتي جاءت متمثله في الآتي: ضرورة توسيع مفهوم العنف ليشمل كل الأشكال التي تؤدي إلى الإيذاء البدني والإيذاء المعنوي، سرعة إصدار القانون الموحد للعنف الممارس ضد المرأة، توسيع دائرة التوعية، أهمية التوعية بالأمراض النفسية، التوسع فى التمكين الاقتصادي للمرأة، وإلزام بالحصول على الدورات التأهيلية للزواج قبل عقد القران.

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