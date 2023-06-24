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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

المخرج عصام السيد ينتظر "اعتصام المثقفين".. الطريق إلى 30 يونيو

المخرج عصام السيد
المخرج عصام السيد

المخرج المسرحي عصام السيد ينتظر"اعتصام المثقفين" .. الطريق إلي 30 يونيو، والمقرر أن يصدر خلال أيام عن دار سما للنشر والتوزيع.

ففي أحدث إبداعاته، يصدر قريبًا عن دار سما للنشر، كتاب بعنوان "اعتصام المثقفين".. الطريق إلى 30 يونيو، للمخرج المسرحي الكبير عصام السيد.

وفي هذا الكتاب يروي "السيد" الأسرار الدقيقة لتلك الأيام، من خلال ما نشرته الصحف والمواقع ــ توخيا لأقصي درجات الموضوعية ــ برغم مشاركته في اعتصام المثقفين بوزارة الثقافة، والذي كان شرارة البدء للقضاء على حكم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر.

وفي مقدمته لكتابه  "اعتصام المثقفين".. الطريق إلى 30 يونيو، يقول المخرج المسرحي عصام السيد: ضاقت الدنيا بما رحبت علي المصريين بعد حكم الإخوان، وفي مايو 2013 أعلن هشام قنديل عن تعديل وزاري، وكان الظن أن الأخوان سيرضخون لمطالب المعارضة في ضرورة وجود وزارة ائتلافية تجري تحت ظلها انتخابات المجلس النيابي الجديد، وبالتالي فإن التعديل الوزاري كان هذفه ــ حسب هذا الظن ــ إشراك مجموعة من الوزراء المحسوبين علي المعارضة حتى تقبل بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة.

ويستدرك "عصام السيد":  ولكن جاء التعديل الوزاري مخيبًا للآمال، فلم يضم سوي الأهل والعشيرة، وجاء ضمنهم وزير للثقافة يجيد زرع الألغام بنفسه ولنفسه، فبدأت جموع المثقفين والفنانين في الوقوف ضده، وضد مؤامرة "أخونة الدولة"، وتصاعدت حركتهم لتكون رقمًا صعبًا يقاوم بلا هوادة حتى صارت إحدى شرارات ثورة 30 يونيو.

ويعد المخرج عصام السيد، من أبرز مخرجي المسرح المصري، شغل منصب مقرر لجنة المسرح بالمجلس الأعلي للثقافة دورة 2022 ــ 2023. 

أخرج العشرات من العروض المسرحية، نذكر من بينها مسرحيات: شغل عفاريت، الحد الأدني، رمضان جانا، وبحلم يا مصر، اقفش متحرش، زكي في الوزارة، أهلًا يا بكوات، يا طالع القلعة، منمنمات تاريخية، وداعًا يا بكوات، أزعرينا، اللي بني مصر، كنت فين يا علي، تكسب يا خيشة، البعبع، عبده يتحدي رامبو، وغيرها العديد من الأعمال المسرحية الناجحة.  

اعتصام المثقفين
اعتصام المثقفين
المخرج المسرحى عصام السيد ينتظر اعتصام المثقفين الطريق الى 30 يونيو دار سما للنشر والتوزيع مؤامرة أخونة الدولة ثورة 30 يونيو 2013

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