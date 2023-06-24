يوم البشر والسرور.. خطبة الأوقاف لعيد الأضحى المبارك 2023

أعلنت وزارة الأوقاف أن صلاة العيد الأضحى 2023 سوف تقام في أكثر من 8000 آلاف ساحة فضلًا على المساجد في مختلف القرى والمدن والمحافظات كون الصلاة مظهر عام من مظاهر الفرحة والبهجة في تلك المناسبة المباركة.

خطبة عيد الأضحى المبارك 2023

في السياق ذاته أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك هو "عيد الأضحى - يوم البشر والسرور والفرح والسعادة"، ودعت جميع الأئمة والخطباء إلى الالتزام بالنص الكامل لخطبة الجمعة على أقل تقدير، وعدم تجاوز الوقت المحدد لها.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنها تثق في سعة الأفق العلمي والدعوي للأئمة والخطباء.

المساجد تستعد لاستقبال صلاة عيد الأضحى 2023

وأطلقت وزارة الأوقاف، الأربعاء الماضي، حملة نظافة واسعة في جميع مساجد الجمهورية والتي تستمر حتى صلاة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي ووطني وإنساني، وأن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن ذلك يأتي في إطار خدمة بيوت الله (عز وجل) وحرص وزارة الأوقاف على تهيئتها على أفضل وجه استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك 1444هـ.

خطبة صلاة عيد الأضحى في 2023

أعلنت وزارة الأوقاف خطبة عيد الأضحى المبارك 2023، حتى يسهل على الأئمة الاستعداد لها وتجهيزها قبل العيد بأيام، والتي تأتي تحت عنوان الإبن البار إسماعيل عليه السلام.

تحدد الوزارة موضوع خطبة موحد كي يلتزم بع جميع الأئمة التابعين لها منذ عام 2016، ضمن إجراءات «تجديد وإصلاح الخطاب الديني».

نص خطبة عيد الأضحى 2023

جاءت خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1444- 2023 على النحو التالي:

الله أكبر، اللهُ أكبر، اللهُ أكبر، اللهُ أكبر، اللهُ أكبر، اللهُ أكبر، اللهُ أكبر، اللهُ أكبر، اللهُ أكبر كبيرًا، والحمد للهِ كثيرًا، وسبحانَ اللهِ بكرة وأصيلًا، وأشهد أن لا إلهَ إلَّا اللهُ وحده لا شريكَ له، وأشهد أن سيدَنَا ونبينا محمدًا عبده ورسولُه، اللهم صلِّ وسلمْ وباركْ عليهِ وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين، وبعد:

فإن عيد الأضحى يوم عيدنا الأكبر، موسم البشر والسرور، والفرح والسعادة بفضل الله تعالى وكرمه، حيث يقول الحق سبحانه، «قل بفضل الله وبرحمتك فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون».

وعندما قدم نبينا صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية: قال إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما: يوم الفطر ويوم النحر.

وأكملتها كما في الصور الآتية :