الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فيها حاجة حلوة.. شاب قبطي يوزع لحمة عيد الأضحى على المسلمين

الشاب ملاك
الشاب ملاك

"يهمني الإنسان ولو مالوش عنوان".. جزء من الأغنية الشهيرة حدوتة مصرية، للمطرب الكبير محمد منير، عبر خلالها عن أهمية الاختلاف وليس الخلاف في الحضارة الإنسانية،  سواء اختلاف جنسي أو عرقي، أو عقائدي،  خاصة في مصرنا الحبيبة التي تتمتع منذ زمن بعيد، بوجود عدد كبير من الجنسيات والأديان المختلفة على أرضها، يعيشون جميعاً في سلام وأمان، وعلى هذا الدرب، قام خلال الأيام القليلة شاب قبطي يدعي ملاك رياض، وشهرته دونجا، يعمل كيوتيوبر زملكاوي، يتابعه الآلاف من عشاق النادي الأبيض، بمبادرة جميلة بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، حيث تعاون مع أحد أصدقائه بجمع 30 كيلو لحمة، تم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً.

 


بالحديث مع ملاك، قال: "في البداية أنا عايز اوضح اني أول مرة أشارك في مبادرات خير من النوع ده، الفكرة جاءت لي عن طريق بعض الأصدقاء الذين أراهم يتصدقون بإستمرار، ويقومون بعمل الخير مع الأسر الأكثر احتياجاً، على الفور قمت بكتابة بوست على صفحتي الشخصية بفيس بوك، مستغلاً عدد المتابعين الكبير عليها، وهو البوست الذي لقي ترحيب وتفاعل كبير الحمد لله، وتواصلت مع صديق شخصي يدعى أحمد للحصول على حسابه بإحدي شركات المحمول، لتحويل الأموال عليه، وهو ما حدث بالفعل، وقمنا بتجميع مبلغ مالي جيد، أعقبه قيامنا بشراء 30 كيلو لحمة، ثم انطلقنا في توزيعهم على عدد من الأسر المستهدفة من المبادرة، بمناطق متفرقة، والحمد لله تمت المهمة بنجاح، دون تصوير حتى لا نتسبب في إحراج لهم.

وأضاف: "إن شاء الله سأكرر هذه المبادرة الجميلة مع حلول أي مناسبة قادمة، لانها كانت بمثابة أسعد لحظة في حياتي، ويكفيني شرف هذا الثواب الكبير، البعض تعجب من كوني قبطي، وأشارك في مبادرة لتوزيع لحوم الأضاحي على أشقائي المسلمين، في النهاية إحنا كلنا مصريون، ولا يوجد أي فرق بيننا، المهم الإنسان بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه".

حدوتة مصرية مصرنا الحبيبة شاب قبطي النادي الأبيض عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى

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