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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| عصام الروبى يكشف ما فعله النبى بعد منعه من دخول مكة لأداء العمرة (فيديو)

الدكتور عصام الروبي
الدكتور عصام الروبي

قال الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الرسول الكريم أراد في العام السادس من الهجرة أن يذهب لأداء العمرة فحالت قريش بينه وبين دخوله البيت الحرام وعقدوا معه صلحًا يسمى صلح الحديبية.

وأضاف “الروبي”، الجمعة، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة “الناس”، أن الرسول في ذلك الوقت ارتدى زي الإحرام ومعه الصحابة وقصدوا جميعًا مكة لأداء العمرة، فلما حالت قريش بينهم وبين دخول البيت الحرام، أنزل الله قوله تعالى على نبيه “فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي”، لافتًا إلى أن الرسول ساق الهدي معه أثناء ذهابه إلى مكة لأداء الشعيرة.

وأوضح “الروبي”، أن الرسول استشار أصحابه ونزل على رأي أم المؤمنين السيدة أم سلمة والتي أشارت عليه بقولها “يا رسول الله تحلل من إحرامك فإنهم إن رأوك تحللت تحللوا معك”، مؤكدًا أن الرسول الكريم أخذ بما قالته أم سلمة.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس مكة العمرة ايات بينات زي الإحرام

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