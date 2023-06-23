الزمالك يهزم فاركو بثلاثية ويتأهل إلى ربع نهائى كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر عقب الفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 20 ومصطفى شلبي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأحمد فتوح في الدقيقة 88.

وجاء هدف فاركو الوحيد عن طريق عمرو جمال في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

ويواجه الزمالك فريق المقاولون العرب في الدور ربع النهائي يوم 4 يوليو المقبل.

أحداث الشوط الأول

وكان محمود حمادة أطلق تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد صبحي بصعوبة لتمر الكرة فوق العارضة لخارج الملعب.

وفي الدقيقة العاشرة شيكابالا أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وشتتها الحارس شيكا بقبضة يده.

وسدد أحمد فتوح كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة بالدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

واحتسب الحكم طارق مجدي ركلة جزاء بعد عرقلة زيزو من اللاعب أحمد عوض داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف التقدم في الدقيقة 20 من ركلة جزاء عن طريق أحمد سيد زيزو.

وأجرى فاركو تبديل أول في الدقيقة 35 بنزول أحمد شريف بدلا من رزقي حمرون.

في الدقيقة 42 عمرو جمال أرسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء في اتجاة أحمد شريف ولكن أمسك بها الحارس محمد صبحي.

في الدقيقة 44 محمود حمادة سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت فوق العارضة لخارج الملعب.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، أضاف مصطفى شلبي الهدف الثاني بعدما استقبل تمريرة رائعة قبل أن يسدد الكرة بباطن القدم رائعة على يسار حارس فاركو.

أحداث الشوط الثاني

سجل عمرو جمال، الهدف الأول لصالح فاركو أمام الزمالك.

جاء الهدف في الدقيقة 47 بعد انطلاقة من أحمد شريف في الجهة اليسرى قبل أن يرسل عرضية أرضية تابعها عمرو جمال في المرمى.

في الدقيقة 57 محمد صبحي أرسل تمريرة بالخطأ للاعب شكري نجيب وسدد الأخير الكرة ولكن في نفس مكان تواجد الحارس محمد صبحي الذي أمسك بالكرة بسهولة.

توقف المباراة بسبب إصابة اللاعب أحمد الصغيري ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

في الدقيقة 82 هدف ملغي للزمالك بداعي وجود تسلل على اللاعب مصطفى شلبي قبل تسجيل أحمد بلحاج للهدف.

وسجل أحمد فتوح الهدف الثالث لصالح الزمالك في الدقيقة 89 بعد كرة "هات وخد" مع مصطفى شلبي قبل أن يسدد فتوح الكرة بقدمه اليسرى مرت بين قدمي الحارس وسكنت الشباك.

وألغى الحكم هدف جديد لصالح الزمالك بداعي وجود تسلل على أحمد سيد زيزو.