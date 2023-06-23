‏ماهر فرغلي: مصر بحاجة إلى إصلاح ديني متكامل وليس تجديد في الخطاب

قال ماهر فرغلي ، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن الشعب المصري حرص على انتخاب الشعارات الدينية التي استغلتها جماعة الإخوان المسلمين أثناء الانتخابات الرئاسية، ولهذا يمكن القول أن الشعب لم يختار الإخوان ولكن كان الاختيار للشعارات الإسلامية.

الإصلاح الديني

وأكد ماهر فرغلي، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن جماعة الإخوان أدخلوا بعقول المصريين أن انتخاب أي شخص غير تابع للجماعية يعني البعد عن الدين الإسلامي، وتصور المصريين أن هذه الجماعة سوف تدير شؤون الوطن بالقيم الدينية السامية، وهذا التصور قادم من الشعارات التي أعلن عنها الإخوان منذ توليهم الحكم.

تجديد الخطاب الديني

وتابع: "الدولة المصرية بحاجة إلى إصلاح ديني متكامل أكثر من حاجتها إلى تجديد الخطاب الديني، حيث مازال يوجد بعض المواطنين مخدوعين في شعارات الإخوان المزيفة، وهذه الفئة يتم إدراكها من خلال التعليقات السلبية لهم عبر السوشيال ميديا".