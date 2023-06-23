محافظ كفر الشيخ: بيع 930 صك أضاحي حتى الآن

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي صكوك الأضاحي التى تم بيعها حتى الآن 930 صك من خلال أئمة وخطباء المساجد، مؤكداً أن هناك إقبالا على شراء الصكوك لثقة أهالى كفر الشيخ فى الأئمة والخطباء، ومديرية ووزارة الأوقاف.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، لم تقتصر شراء صكوك الأضاحي على المسلمين، بل هناك من الأخوة المسيحيين شاركوا في شراء صكوك الأضاحي، موجها الشكر لكل المشاركين في شراء صكوك الأضاحي، لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، من خلال أئمة الأوقاف، موجها الشكر لرجال الأوقاف على حرصهم على دعوة أهالي المحافظة بشراء صكوك الأضاحي، ومازالت مديرية أوقاف كفر الشيخ، تستقبل المواطنين لشراء الصكوك، بإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.

فيما نظمت مديرية أوقاف كفر الشيخ، حملة نظافة شاملة لنظافة وتطهير المساجد لاستقبال المصلين بجميع مساجد المحافظة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك واستقبال ضيوف الرحمن في أفضل أيام الدنيا، في إطار حملة النظافة الشاملة التي أطلقتها وزارة الأوقاف برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة، والشيخ عبد القادر سليم مدير عام الدعوة.

وتستمر حملة النظافة الشاملة لجميع المساجد في 16 إدارة فرعية بالمحافظة، تشمل الحملة 4700 ما بين مسجد وزاوية على مستوى المحافظة، تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف» "وكلنا في خدمة بيوت الله".

وتفقد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف فعاليات الحملة بمساجد المحافظة، ومنها مسجد البرهامي بدسوق، ومسجد الرحمة بكفر عسكر يرافقه مدير عام الدعوة، ومدير إدارة كفرالشيخ شرق، ومدير إدارة دسوق قبلى، حيث تابع على أرض الواقع عمليات النظافة والتطهير لبيوت الله عز وجل .

وعلى جانب آخر تابع اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق بالتنسيق مع إدارتي الأوقاف قبلى وبحرى، وأئمة المساجد بدسوق، القيام بحملة نظافة المساجد، تحت شعار “خدمة بيوت الله شرف”، و"كلنا في خدمة بيوت الله"، التي أطلقتها مديرية أوقاف كفر الشيخ، تم التنسيق ق رئيس وحدة الملاريا، المهندس عبده عبد المحسن، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، قامت وحدة الملاريا وفريق العمل المعاون له بعمل حملة للتطهير والرش بمبيدات الصحة العامة، لمكافحة أمراض الصيف، وتستمر الحملة للمساجدإلى ما بعد عيد الأضحى المبارك في إطار حرص القيادة التنفيذية على صحة المواطنين.