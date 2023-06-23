عميد سابق بالأزهر: التحايل على نظام الدولة فى الحج "حرام"

استنكر الدكتور محمد سالم أبوعاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، ذهاب البعض للحج بالتزوير، قائلًا: "يكون طالع بالتزوير وهربان، يتسرب ويدخل مكة بدون إحرام، ويتحايلوا على القرعة، أو يعمل عمرة وينتظر هاربًا للحج، كل هذا حرام، التحايل على النظام الذي تقره الدولة حرام قولا واحدا".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "لازم تتبع النظام للدولة التي تعيش فيها، طاعة ولي الأمر واجبة طالما يسعى لمصلحتك، وأخذ أعداد محددة في الحج هو لمصلحتك خوفا من الزحام".

وأردف: "لابد أن يكون الحج بمال حلال والتزام بالنظام"، ورفض الاقتراض من أجل الحج، قائلًا "القرآن يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا".

وأوضح أن من علامات الحج المقبول، أن تعود من الحج على حال غير ما كنت عليه، وأن يتغير لسلوك مستقيم، مردفا: "لو عدت كما كنت أو أسوأ مما كنت، فما الفائدة من الحج؟".