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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عميد سابق بالأزهر: الله لا يغفر كل ذنوب العبد إذا حج

الدكتور محمد سالم
الدكتور محمد سالم أبوعاصي

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر السابق، إن البعض يعتقد أنه بأداء فريضة الحج تسقط عنه كل الذنوب، وهذا تصور خاطئ، لأن الله يغفر الذنوب جميعا عدا الذنوب التي ارتكبها الإنسان في حق العباد.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الشخص الذي أكل مال اليتيم، أو ميراث شقيقته، أو نصب على الناس في أموالهم، لن يغفر الله له تلك الذنوب، موضحًا أن بعض الناس يعزم على ارتكاب المعاصي ويذهب للحج ويعتقد أن الله سيغفر له.

ولفت إلى أن الإنسان الذي يتعمد ارتكاب المعاصي ثم يذهب إلى الحج فيغفر الله له كل ذنوبه مخطئ، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على مسامحة العباد للمخطئ، فالشهيد مثلا يغفر له كل الذنوب عدا الدَّين.

وتابع: "متروحش تنصب وتاكل فلوس الناس وتروح تحج وعاوز ربنا يغفر لك كل الذنوب، لابد أن تتخلص أولا من حقوق العباد".

محمد سالم أبوعاصي فريضة الحج محمد الباز اخر النهار

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