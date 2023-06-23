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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

قبل امتحان الكيمياء للثانوية العامة.. نصائح ذهبية لمراجعة المواد العلمية

الثانوية العامة
الثانوية العامة

لا صوت يعلو فوق صوت الثانوية العامة، فهي مرحلة حاسمة في حياة الطلاب، كما أنها تحدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني. ولكن هذه المرحلة ترافقها ضغوط نفسية واجتماعية كبيرة، تؤثر على أداء الطلاب وصحتهم ومزاجهم. 

ينتظر طلبة الثانوية العامة يوم الأحد القادم، أداء بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان مادة الكيمياء لشعبتيّ العلوم والرياضة، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم الكيمياء، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين غدًا السبت، الامتحان في مادة الجغرافيا ورقة أولى.

ويبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة خلال هذا العام 783 ألف طالب وطالبة، يتم توزيعهم بين 276 ألف طالب في الشعبة الأدبية و391.6 ألف طالب في الشعبة العلمية علوم، ونحو 98.6 ألف طالب في الشعبة العلمية (رياضيات).

وتعتبر مادة الكيمياء، من المواد التي يصعب مذاكراتها، لذا قدم مجدي حسين، مدرس ثانوي، عدد من الطرق والنصائح لمذاكرة المواد العلمية بشكل بسيط وسلس.

نصائح لمذاكرة المواد العلمية لطلبة الثانوية العامة:

قراءة الدرس قراءة إجمالية وتفصيلية للحصول على فكرة عامة عن المحتوى والفكرة الرئيسية، مع حفظ النقاط المهمة والرئيسية وتكرارها مرارا لتثبيتها في الذاكرة.

فهم النقاط التي تعتمد على الفهم بشكل أساسي، مثل القوانين والمعادلات الرياضية، بالإضافة إلى وضع أسئلة شاملة للدرس والإجابة عنها.

التسميع الشفوي أو التحريري للتأكد من صحة الإجابات وتصحيح الأخطاء، مع استخدام كتاب المفاهيم الموزع من قبل وزارة التربية والتعليم للاستفادة من المعادلات والصيغ ومفاتيح حل الأسئلة.

وضع جدول تنظيمي للمواد الدراسية والالتزام به، ومذاكرة من مصادر مختلفة للوصول لأشكال متعددة من المحتوى التفاعلي.

التأكد من فهم مخرجات التعلم وعدم الاعتماد على الحفظ فقط، مع تجميع الأفكار الرئيسية والاستنتاجات والمفاهيم من المصادر المتعددة وكتابتها بطريقتك الخاصة.

شاهد الفيديوهات أكثر من مرة للتأكد من فهم أفكارها الأساسية، بالإضافة إلى حل نماذج الأسئلة والتدريبات لمعرفة شكل الأسئلة والتمرن عليها.

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