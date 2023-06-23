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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فؤاد بدراوى: من حقى الترشح للرئاسة.. وترشيح "يمامة" غير رسمى

فؤاد بدراوي
فؤاد بدراوي

قال فؤاد بدراوي، سكرتير عام الوفد، عضو الهيئة العليا للحزب، إن موافقة 90% من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، على ترشيح عبدالسند يمامة، لانتخابات الرئاسة، جرى خلال اجتماع غير رسمي.

وأوضح "بدراوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الهيئة العليا للحزب تجتمع رسميًا الأحد المقبل، لإقرار ما إذا كان الحزب سيدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية أم لا.

وأشار إلى أنه طبقًا للائحة الداخلية للحزب، يحق لأي عضو من أعضاء الهيئة العليا التقدم للترشح لانتخابات الرئاسة، وفي حال ترشح أكثر من عضو يتم عرض الأمر على الهيئة الوفدية أو الجمعية العمومية للحزب، تقرر من يتقدم للترشح.

وأردف: "من المقرر إجراء انتخابات داخلية بالحزب للفصل بين ترشحه وترشح عبدالسند يمامة".

فؤاد بدراوي سكرتير عام الوفد اخر النهار الباز محمد الباز

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