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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: تضافر الجهود الدولية ضرورة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن "ميثاق التمويل العالمي" قمة بالغة الأهمية بالنظر إلى عدد الدول والمؤسسات الدولية الاقتصادية المشاركة فيها، لمناقشة التحديات التي تواجه دول العالم بما فيها الدول المتقدمة والنامية.

ولفت "بدر الدين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه دول العالم قضية التغير المناخي، والهجرة غير الشرعية، وقضايا الإرهاب، والتي يعاني منها الدول المتقدمة والدول النامبة على حد سواء.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الحل يتطلب تضافر جهود الدول المتقدمة والصناعية الكبرى مع الدول النامية، وإن تطلب الأمر بعض التضحيات المالية من الدول المتقدمة، لأن سبب الهجرة غير الشرعية هو ضعف فرص العمل والتنمية في الدول النامية، ولابد أن تساعد الدول المتقدمة الدول النامية حتى تتوقف الهجرة غير الشرعية. 

وأردف أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة، كانت متميزة، فقد تحدث خلال كلمته، عن الهجرة غير المشروعة التي تسببت في فقدان أرواح الآلاف والدعوة لإيجاد نظام أكثر عدالة للديون ونظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة ومرونة.

وعلق "الباز": "الغرب والأمريكان في أوروبا دفعوا أكثر من 100 مليار دولار، فهل العالم يدعم الخراب والقتل، وعندما يتعلق الأمر بدعم السلام والعدالة يطنش؟".

قمة التمويل العالمي الإرهاب الهجرة غير الشرعية

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