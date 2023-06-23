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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لليوم الثالث.. انقطاع مياه الشرب بشكل كامل عن كافة منازل محافظة بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تشهد محافظة بورسعيد حالة من الغضب الشديد من المواطنين تصدرت صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك نتيجة انقطاع مياه الشرب بشكل مفاجئ، واستمرار ذلك لمدة 3 أيام متواصلة.

بدأت أزمة انقطاع مياه الشرب بشكل تدريجي منذ أول أمس، ولم تحذر الجهات التنفيذية المواطنين من حدوث ذلك، ولم يُخزن المواطنون مياه شرب يمكنهم استعمالها خلال فترة الانقطاع، وذلك بالرغم من استمرار الأزمة 3 أيام متواصلة.

وصلت أزمة انقطاع مياه الشرب، اليوم الجمعة، إلى كل بيت في محافظة بورسعيد، وانقطعت المياه بشكل كامل، حتى أن المواطنون لا يوجد لديهم القليل من المياه للوضوء لصلاة الجمعة، وكذلك لا يوجد بالمساجد مياه للمُصلين.

استغاث المواطنون بالمسئولين لسرعة التدخل لحل الأزمة التي كادت أن تتسبب في توقف حياة المواطنين اليومية، وذلك لعدم قدرة الجميع علي قضاء حاجتهم والاغتسال، حتي أن سيدات البيوت لا يجدن مياه لتجهيز وجبات الطعام بالبيوت.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد أعلن أمس الخميس، في بيان رسمي عن البدء في تنفيذ إجراءات عاجلة لضخ المياه بكامل قوتها، وذلك خلال زيارة وزير الموارد المائية والري لمحطة المياه العكرة بالقنطرة غرب ومتابعة أعمال التطهير الجارية بالترعة والمأخذ.

وأعلن كذلك اللواء عادل الغضبان، عن زيادة الأطقم الفنية والمهندسين والفنيين القائمين بأعمال تطهير الترعة والمأخذ بمحطة رفع المياة العكرة بالقنطرة، وذلك لأكثر من 6 معدات، بجانب توفير كافة وسائل الدعم اللازمة حتى يعود منسوب المياه إلى طبيعته وضح المياه بكامل قوتها.

وعلق المواطنون، أنه بالرغم من الإعلان عن عودة المياه، إلا أنها لم تعود ولو تدريجيًا، مناشدين بسرعة حل الأزمة، التي يعاني منها المواطنون قبل 3 أيام.

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