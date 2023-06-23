الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: 99% من الذين شاركوا فى 25 يناير و30 يونيو ليسوا سياسيين

جريدة الدستور

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، سابقاً، ورئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه شارك في ثورة ٢٥ يناير بكل قوته، وكان من ضمن أعضاء هيئة المعارضة البارزين في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وكان من أعضاء حركة كفاية. 

الحراك الشعبي أساس 25 يناير 

وأكد ضياء رشوان، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه كان يتجمع مع مجموعة من أصدقائه في منطقة وسط البلد من أجل الاعتراض على حكم مبارك آنذاك، وكان يتم تفرقتهم بكل قوة.

 

وتابع: "فوجئت بالحشد العظيم في يوم ٢٥ يناير في ميدان التحرير، وكان ٩٨٪ من المتواجدين في ميدان التحرير لم أعرف منهم أحدا، ولهذا أدركت أن هذا الحشد لن يتم تفرقته مثلما كان يحدث معي من قبل".

واستطرد: "٩٩٪ من الذين شاركوا في ثورة ٢٥ يناير و٣٠ يونيو ليسوا سياسيين، ولهذا يمكن القول إن هذا الحشد كان معادلة شعبية بالكامل". 

شدة نتائج 30 يونيو 

وأشار إلى، أن ثورة ٢٥يناير و٣٠ يونيو ثورات لم تشهدها الدولة المصرية من قبل من شدة نتائجها، حيث الثورات التاريخية المصرية السابقة كانت تؤدي إلى إحداث حراك سياسي ولكن لم يصل الأمر إلى إسقاط نظام.

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