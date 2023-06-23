بدء صالون "التنسيقية" حول قضايا المحور المجتمعى بالحوار الوطنى (فيديو)

بدأت، منذ قليل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا حول مخرجات وقضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني، في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

وتدور الجلسة الأولى من الصالون حول "العنف الأسري.. الأسباب وسبل المواجهة"، وتتناول مناقشة قضايا لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، وأبرزها العنف الأسري وتهديدات التماسك المجتمعي ومخاطر التكنولوجيا عليه، والآليات والسبل لزيادة الوعي المجتمعي بخطورة مهددات تماسكه، وقضية العنف الإلكتروني، والتشريعات اللازمة للمواجهة.

فيما، تتناول الجلسة الثانية من الصالون مناقشة موضوع "المؤسسات الثقافية.. وكيفية تعظيم الاستفادة منها"، ومحاور تتعلق بمشاكل الثقافة وكيفية النهوض بها، والتحديات التي تعرقل قيام المؤسسات الثقافية بدورها، ومواكبة الحركة الثقافية المصرية متطلبات العصر والتطور التكنولوجيا.

يدير الحوار خلال الصالون مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية؛ الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، الأستاذة عبير العريان.. عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

فيما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون؛ النائبة هيام الطباخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ النائب رامي جلال عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ الإعلامي لؤي الخطيب؛ الكاتب الصحفي تامر عبده أمين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.