جامعة أسيوط تفوز بالمركز الأول في مسابقة "التوب وان" لمراكز الفنون بالجامعات المصرية

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فوز مركز الفنون بجامعة أسيوط في مسابقة "التوب وان" لمراكز الفنون بالجامعات في موسمها الرابع، وحصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية.

حيث شاركت الجامعة بفيلم تسجيلي قصير، يحتوي على فيديوهات وصور عن فعاليات التدريب بمركز الفنون بالجامعة خلال المرحلة الأولى كاملة.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، الفائزين في المسابقة "؛ لتميزهم، وحصولهم على المراكز الأولى، مؤكدا أن طلاب جامعة أسيوط مصدر فخر للجامعة؛ لإنجازاتهم المتميزة، والجامعة تحرص على تنمية روح الابتكار والإبداع والإتقان لدى أبنائها، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات المختلفة؛ بما يسهم في تميزهم في مختلف المجالات سواء العلمية، أو الثقافية، أو الرياضية، وتمكنهم من الحصول على مراكز متقدمة.

تهدف المسابقة إلى توصيل رسالة من المشاركين إلى طلاب الجامعات، وهي أهمية دور الفن في المجتمع؛ بتوظيف مجالات الفنون المختلفة: (فنون تشكيلية - فنون شعبية - موسيقي - كورال - مسرح) في توصيل رسالة هادفة، وتم التحكيم عن طريق عرض الفيلم الخاص بكل جامعة لمدة 24 ساعة، ونسبة مشاهدة الفيلم، والتفاعل معها، كانت (الفيديو التريند)، وقامت لجنة من وزارة الشباب والرياضة بتقييمه من حيث: (جودة الفيلم - الإخراج- المادة المعروضة بالفيلم).

وأعرب الدكتور أحمد عبد المولى، عن فخره بهذا الفوز المستحق، موضحاً أن المسابقة تمت بمشاركة (16) جامعة مصرية حكومية وخاصة، وقدمت كل جامعة فيلماً تسجيليًا قصيراً عن فعاليات التدريب بمراكز الفنون بها خلال الموسم الرابع، مبرزين أهم المحطات الفنية في هذا العام، مضيفاً أن الفيلم يحتوي على فيديوهات، وصور عن فاعليات التدريب بمركز الفنون بالجامعة خلال العام؛ وذلك بهدف توصيل عدد من الرسائل المهمة من المشاركين إلى جميع طلاب الجامعات المصرية، عن أهمية دور الفن في الجامعة والمجتمع، وعن حتمية حصاد النجاح كنتيجة طبيعية للجهود المبذولة في سبيل الوصول إليه.

وأشار الدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، إن وزارة الشباب والرياضة أعلنت أسماء الجامعات الفائزة في مسابقة مراكز الفنون بالجامعات (التوب وان)؛ حيث حصدت مراكز الفنون بجامعة أسيوط المركز الأول، كما حصدت مراكز الفنون بجامعة الزقازيق المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب مراكز الفنون بجامعة المنيا، مضيفًا أن الفريق المشارك في العمل ضم: محمد جمعة مدير مراكز الفنون، ورشا جلال رئيس قسم الفنون المسرحية والموسيقية، وحسن بداري رئيس قسم الفنون الشعبية، وشيرين وجدي رئيس قسم الفنون التشكيلية، والقائمين على التدريب بالإدارة، وهم: سارة جمال، وسهام مسلمي مدربًا الفنون التشكيلية، وأحمد محمود مدرب الموسيقى، ووليد عمار مدرب المسرح، ونصر الدين أحمد مدرب الكورال، وعلي أمين مدرب الفنون الشعبية، وأخيراً الطالب أحمد فرغلي مصور الفيلم التسجيلي.