الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتفقد مستشفى السلوم ويوجه بتوفير طبيب رمد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مستشفى السلوم التابعة للأمانة الطبية المتخصصة، وذلك في إطار الجولة الميدانية للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين. 

ورافقت “الدستور” اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال تفقده أقسام مستشفي السلوم. 

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 تفقد محافظ مطروح يرافقه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة  ومدير مستشفى السلوم أقسام الاستقبال والطوارئ ووحدة الغسيل الكلوي بعدد 8 أسرة تستوعب عدد 15 حالة من السلوم وبراني بالإضافة إلى قسم حضانات الأطفال بعدد 5 حضانات.

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ووجه محافظ مطروح بالعمل على زيادتها لاستيعاب مزيد من إعداد الأطفال المبتسرين ،وكذلك العمل على دعم للمستشفى بأجهزة رمد لفتح عيادة الرمد ودعمها بطبيب رمد بالتنسيق مع الأمانة الطبية المتخصصة. 

وقدم أهالي السلوم الشكر الي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمساهمة المحافظة في 50% من قيمة الكشف بما يخفف عن الأهالي.

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أقسام الاستقبال والطوارئ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حضانات الأطفال محافظ مطروح وحدة الغسيل الكلوي مستشفي السلوم

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