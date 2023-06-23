الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مساعد وزير الخارجية الأسبق: مشاركة القطاع الخاص ضرورة فى عملية التنمية المستدامة

مشاركة القطاع الخاص
مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الختامية لقمة "ميثاق التمويل العالمي" تضمنت الكثير من الرسائل أهمها توضيح التحديات التي تواجه القارة الإفريقية والرغبة في تحقيق التنمية المستدامة، مع حرص القارة على التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهذه الرغبة لن تتم إلا من خلال وجود تمويل دولي. 

التنمية المستدامة 

وأكد السفير صلاح حليمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا سالم، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الرئيس السيسي أكد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة بالدول النامية. 

ميثاق التمويل العالمي 

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية في " كوب 27" قامت بتأسيس صندوق التعويض، وهذا الصندوق كان من ضمن أهداف القمة، معبراً: "الدولة المصرية تسعى إلى سد الفجوة التمويلية الإفريقية، خاصة وأن الأزمات الإفريقية الحالية هي أثر طبيعي وحتمي لأفعال الغرب". 

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تحدث بشكل واضح ومحدد عن ملامح العملية التنموية التي تمر بها الدولة الآن، فضلاً عن توضيح حجم الأزمات التي تمر بها الدولة أيضًا في ظل المتغيرات الدولية الغير مستقرة الآن.

صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الاسبق ميثاق التمويل العالمي اليوم دي ام سي

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