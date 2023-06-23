تقرير يكشف سر انهيار الغواصة المفقودة في أعماق البحار

سلطت وسائل الاعلام الامريكية، اليوم الجمعة، الضوء على انهيار الغواصة المفقودة في اعماق البحار واسباب انفجارها والتي حملت أشخاصًا إلى حطام تيتانيك في أعماق شمال المحيط الأطلسي، حيث ظهرت أسئلة حول كيفية تنظيم مثل هذه الرحلات الاستكشافية وتدفق التكريم على الخمسة الذين قتلوا على متنها.

ووفقاً لوكالة اسوشتيد برس، فقد أدى الإعلان عن عدم نجاة أي شخص يوم الخميس إلى نهاية مأساوية لملحمة استمرت خمسة أيام تضمنت بحثًا عاجلاً على مدار الساعة حول سفينة تيتان .

وقال الأدميرال جون موغير، من منطقة خفر السواحل الأولى، إن التحقيق في ما حدث جار بالفعل وسيستمر في المنطقة المحيطة بتيتانيك حيث تم العثور على حطام من الغواصة.

وأضاف "أعلم أن هناك أيضًا الكثير من الأسئلة حول كيف ولماذا ومتى حدث هذا، وهذه أسئلة سنجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حولها الآن"، مضيفًا أنها كانت "حالة معقدة" حدثت في جزء بعيد من المحيط وشارك فيها أشخاص من عدة بلدان مختلفة.



هل التأخيرات الأولية في الاتصال أعاقت البحث ؟



قال المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة نظام كشف صوتي حساس، جاء أول تلميح لجدول زمني مساء الخميس عندما قال مسؤول كبير في البحرية الأمريكية أنه بعد الإبلاغ عن فقدان تيتان يوم الأحد ، عادت البحرية وحللت بياناتها الصوتية ووجدت "شذوذًا" يتوافق مع انفجار داخلي أو انفجار في المنطقة المجاورة العامة للمكان الذي كانت تعمل فيه السفينة عندما فقدت الاتصالات.

من هم القتلى؟

القتلى هم ستوكتون راش ، الرئيس التنفيذي لشركة OceanGate Expeditions، الشركة التي تمتلك الغواصة وتشغلها، اثنان من أفراد عائلة باكستانية بارزة، شهزادة داود ونجله سليمان داود؛ المغامر البريطاني هاميش هاردينغ ؛ وخبير تيتانيك بول هنري نارجوليت.

تم إطلاق تيتان في الساعة 6 صباحًا يوم الأحد ، وتم الإبلاغ عن تأخرها بعد ظهر يوم الأحد على بعد حوالي 435 ميلاً (700 كيلومتر) جنوب سانت جونز، نيوفاوندلاند، هرع رجال الإنقاذ بالسفن والطائرات وغيرها من المعدات إلى موقع الاختفاء.

كما أنه تم القضاء على أي بصيص أمل بقي في العثور على الطاقم على قيد الحياة في وقت مبكر من يوم الخميس، عندما كان من المتوقع أن ينفد إمداد الغواصة من الهواء لمدة 96 ساعة وأعلن خفر السواحل أنه تم العثور على حطام على بعد 1600 قدم (488 مترًا) من الغواصة تايتانيك.

وقال خفر السواحل يوم الخميس إن الأصوات التي تم اكتشافها أثناء البحث - والتي أعطت رجال الإنقاذ بعض الأمل في أن الناس ربما كانوا على قيد الحياة - من المحتمل أن تكون ناتجة عن شيء آخر غير تيتان.