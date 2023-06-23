الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لجنة "الكاف" تجتمع ببعثة المنتخب الأوليمبي استعدادا لانطلاق بطولة الأمم الإفريقية غدًا

اجتماع المنتخب الأولمبى
اجتماع المنتخب الأولمبى مع اللجنة المنظمة

عقد وفد اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة، اليوم الجمعة، اجتماعا مطولًا مع بعثة المنتخب الأوليمبي فى مقر  فندق إقامتها بمدينة طنجة، لتنسيق إجراءات  المشاركة في البطولة التي تنطلق في المغرب غدًا السبت.

وتقام البطولة فى مدينتي الرباط وطنجه بالمغرب من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل وهى مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

وضم وفد “الكاف” منسقين عن المؤتمرات التى تقام قبل وبعد المباريات، واللقاءات الإعلامية فى المناطق المخصصة من جانب الكاف، مسئولين  عن الحكام والتسويق والطب، وفى ختام اللقاء تم التقاط صور للاعبين طبقا للبروتوكول المتبع فى هذه البطولات . 

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر .  

ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .. وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب ، والخاسران على المركز الثالث .

اللجنة المظمة لبطولة افريقيا المنتخب المنتخب الأولمبى بطولة افريقيا اولمبياد باريس 2024

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