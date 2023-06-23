الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيب جوارديولا يقضى إجازته الصيفية فى مصر

جوارديولا
جوارديولا

يقضي الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال هذه الأيام، عطلته الصيفية في مصر، بعد نهاية الموسم في أوروبا.

وقاد "جوارديولا" فريقه مانشستر سيتي للفوز ببطولات الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، في الموسم المنقضي.

وتواجد جوارديولا في منطقة أهرامات الجيزة، حيث حرص على التقاط الصور التذكارية، في مستهل فترة زيارته لـ مصر.

ومن المقرر أن يتوجه جوارديولا لزيارة الأقصر وأسوان، غدًا السبت، حيث يزور عددًا من المعالم السياحية، أثناء قضائه لعطلته الصيفية.

بيب جوارديولا جوارديولا مانشستر سيتى مصر أهرامات الجيزة

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