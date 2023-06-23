الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى الجديد يفتتح مسجد"المَلِك" فى الخارجة بتكلفة 2 مليون جنيه

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يفتتح مسجد الملك بالخارجة

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، مسجد "المَلِك" بمنطقة عين البرج بالخارجة والذي تم إنشاؤه بالجهود الذاتية بالتعاون بين المحافظة والأهالي بتكلفة ٢ مليون جنيه، بحضور السيد إبراهيم بركة، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمود جاهين، مدير عام الأوقاف بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ وأهالي المنطقة.

وأدى المحافظ صلاة الجمعة بالمسجد والتي أعقبها لقاء مع المواطنين، أكد فيه استكمال الخدمات الملحقة بالمسجد، والتي تشمل مركز لتحفيظ القرآن الكريم ومشغل للسيدات بالحي، كما بحث بعض مطالب الأهالي وشكاواهم موجهًا بما يلي:

- تكليف مديريتي الإسكان والطرق بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمنطقة عين البرج.

تكليف مديرية الكهرباء بتركيب محول كهربائي بمنطقة عين البرج لخدمة المنطقة.

-تشكيل لجنة من الوحدة المحلية لمركز الخارجة وحماية أملاك الدولة؛ لدراسة فتح طريق بجوار مسجد الملك وصولًا للمنطقة المخصصة لبناء المدرسة.

-توفير صناديق قمامة بالمنطقة ومرور سيارات النظافة بصفة دورية لجمع المخلفات.

-تركيب أجهزة تكييف بالمسجد مناصفة بين الأهالي والمحافظة.

-التنسيق بين مديرية التموين والتأمينات الاجتماعية؛ لسرعة إنهاء إجراءات استفادة عمال المخابز من خدمات التأمين الصحي.

- دراسة تقنين منظومة استهلاك المياه بالمخابز ووضع آلية عادلة لحساب كمية الاستهلاك الفعلي.

-سرعة إنهاء إجراءات التقنين بمنطقة عين مطلة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.

كما تابع محافظ الوادي الجديد أعمال التشطيبات الجارية بمقر مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة.

ووجه بسرعة البدء في أعمال التأثيث والفرش وتركيب الأجهزة والشاشات طبقًا للمواصفات التكنولوجية اللازمة، وربطه بالشبكة الوطنية للطوارئ، وذلك بهدف تأمين تداول المعلومات الخاصة بالجهات الحكومية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وإتاحة البيانات الدقيقة لمتخذي القرار.

محافظ الوادي الجديد مسجد الم ل ك منطقة عين البرج بالخارجة إنشاءه بالجهود الذاتية مركز لتحفيظ القرآن الكريم مشغل للسيدات بالحي الانتهاء من مشروع الصرف الصحي

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