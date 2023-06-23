الحوار الوطني.. ممثل "الشعبي الجمهوري": عقد جلسة لمناقشة تطوير الصناعة

قال النائب مجدي الويليلي، ممثل حزب الشعب الجمهوري، إن الحوار الوطني سينظم جلسة مشتركة بين لجنتي الاستثمار والصناعة للحديث عن كيفية تعميق الصناعة في مصر.

وأضاف الوليلي، أن اللجنة رصدت العديد من التحديات وتم رصدها بشكل دقيق جدًا لحلها والتغلب عليها، مضيفًا أن جلسات الحوار الوطني سساهم في تغيير مستقبل مصر السياسي والاجتماعي والتجاري.

وتابع أنه سعيد بالتوصيات التي ترسل بشكل دوري إلى القائمين على جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا أن كل هذه التوصيات سيتم أخذها في عين الاعتبار، ومناقشتها وتطبيقها على أرض الواقع.

