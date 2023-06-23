الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحوار الوطني.. ممثل "الشعبي الجمهوري": عقد جلسة لمناقشة تطوير الصناعة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال النائب مجدي الويليلي، ممثل حزب الشعب الجمهوري، إن الحوار الوطني سينظم جلسة مشتركة بين لجنتي الاستثمار والصناعة للحديث عن كيفية تعميق الصناعة في مصر.

وأضاف الوليلي، أن اللجنة رصدت العديد من التحديات وتم رصدها بشكل دقيق جدًا لحلها والتغلب عليها، مضيفًا أن جلسات الحوار الوطني سساهم في تغيير مستقبل مصر السياسي والاجتماعي والتجاري.

وتابع أنه سعيد بالتوصيات التي ترسل بشكل دوري إلى القائمين على جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا أن كل هذه التوصيات سيتم أخذها في عين الاعتبار، ومناقشتها وتطبيقها على أرض الواقع.
 

 

تطوير الصناعة المصرية الصناعة المصرية تطوير الصناعة حوار الوطني حزب الشعب

مواد متعلقة

27 خرافة شعبية عن القراءة

أسواق مصر «عمرانة».. الملايين فى طوابير لشراء مستلزمات العيد: «ربنا ما يقطعها عادة»

مصانع وشركات ترفع شعار "صنع في مصر".. وخبراء: "الخيط الأول لحل المشاكل الاقتصادية"

محمد الباز يكتب: إمام التفكير.. زيارة جديدة لـ«نصر حامد أبوزيد»

خارطة طريق للمستقبل| سياسيون: توجيهات الرئيس بدراسة مقترح الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات إرساء لدعائم الديمقراطية

احتجاجات غير مسبوقة.. هل إسرائيل قريبة من حرب أهلية؟

رئيس الوزراء: حجم الاستثمارات بالمنيا تخطى حاجز الـ143 مليار جنيه

النص الكامل لاستعراض تقرير مصر أمام لجنة حقوق الإنسان بجنيف

الأكثر قراءة

جوارديولا أمام الأهرامات.. تفاصيل جولة مدرب مانشستر سيتي السياحية في مصر

الذهب يسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مطلع 2023 في البورصة العالمية

اليابان تسجل أول وفاة فى العالم بـ"فيروس أوز"

العثور على جثة شاب داخل صندوق تروسيكل فى نجع حمادى بقنا

حبس 3 متهمين بمحاولة تهريب عملات أجنبية خارج البلاد

نصبت على مواطنين فى تأشيرات الحج.. تجديد حبس مستريحة الغردقة 15 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"نادى الأسير" يحذر من انتشار عدوى بين الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال

وزير الأوقاف الفلسطينى يحذر من ازدياد اعتداءات المستوطنين على المساجد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين