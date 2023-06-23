الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة الشباب وهيئة "تير دي زوم" السويسرية تحتفلان بيوم اللاجئ العالمي

وزير الشباب
وزير الشباب

احتفلت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتمكين الشباب) وهيئة تير دي زوم السويسرية بيوم اللاجئ العالمي، بمركز الشباب الشيخ زايد بأكتوبر بحضور المفوضية السامية لشئون اللاجئين.

وتضمن الحفل العديد من الأنشطة الشبابية والثقافية والفنية والرياضية للشباب من مختلف الجنسيات.

وخلال كلمتها، نقلت منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، تحيات الدكتور أشرف صبحي، وزير االشباب والرياضة للحضور، وتهنئته باليوم العالمى للاجئين، مشيرةً إلى أن الاحتفالية تأتى تتويجاً لتنفيذ العديد من البرامج والفعاليات الخاصة باللاجئين ومنها "المساحات الآمنة، والمراكز المجتمعية الرقمية"، والتي تسهم في تعليم المهارات الرقمية لإتاحة الفرصة للاجئين وتساعدهم في تفاعلهم مع المجتمع المصري.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن هذه الاحتفالية تأتى في إطار تأكيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي ضرورة تعزيز الخدمات المقدمة لاجئين بالتعاون مع هيئة تردى زوم، وحصولهم على فرص تدريبية تحقق الاستدامة، وتوفر لهم فرص عمل تساعدهم في تفاعلهم مع المجتمع المصري.

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