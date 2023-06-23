ضبط متهم بحوزته 2.4 كيلو حشيش فى الشرقية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعيّ (الأمن الوطني- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وأسفرت جهودها في نطاق مديرية أمن الشرقية، عن ضبط أحد الأشخاص - له معلومات جنائية وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2.400 كيلوجرام - مبلغ مالي - هاتف محمول).

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.