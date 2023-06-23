الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يهنئ العاملين بالجهاز الإدارى للدولة باليوم العالمى للخدمة العامة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة خص بها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التهنئة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، الذي يوافق يوم 23 يونيو من كل عام.

وجاء في نص الكلمة: “يسعدني تهنئة جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة ذلك اليوم، الذي تحتفي به الإنسانية تقديراً للإسهامات الحيوية للعاملين فى مسيرة التنمية”.

وتابع: “في هذه المناسبة، أعرب عن التطلع لمواصلة تطوير الجهاز الإداري للدولة بما يعزز مساهمته في التنمية الشاملة في مصر، خاصة من خلال تعميق التحول الرقمي مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث تبدأ مصر مرحلة جديدة قوامها المزيد من الكفاءة والحوكمة وتكافؤ الفرص، إن الجمهورية الجديدة التى ننشدها جميعاً ويعلو بنيانها يوماً بعد يوم؛ تؤمن بأن الإنسان هو محور التنمية وصانعها؛ لذا تحرص مصر على الاستثمار فى العقول البشرية وصقل مهارات العاملين لتعزيز قدراتهم فى أداء رسالتهم السامية على أكمل وجه".

واختتم: "أؤكد أن الجهود الدءوبة لجميع أبناء مصر المخلصين في خدمة وطنهم ودعم مسيرة البناء والتنمية لهي محل تقدير واحترام، وكلي ثقة في أن أبناء مصر قادرون على القيام بشرف ورسالة الخدمة العامة على أفضل ما يكون، والعمل بروح الفريق الواحد لما فيه خير وازدهار مصرنا الغالية".

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