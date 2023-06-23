الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 12 قضية هجرة غير شرعية وتهريب بضائع

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الـ24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 4 قضايا، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد عن ضبط 2 قضية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة عن ضبط 2 قضية.

كما تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية في مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 2369 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال الأمن العام عن ضبط 22 قضية، في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 306 أحكام قضائية متنوعة، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية - تزوير المستندات" وتم ضبط 8 قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

الأقراص الدوائية المخدر الهجرة غير الشرعية المواد والأقراص الدوائية المخالفات المرورية تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ جرائم الهجرة غير الشرعية حكم قضائي متنوع حيازة المواد والأقراص الدوائية

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